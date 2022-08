"Le fautif, c’est Mbappé", le penaltygate entre Neymar et Mbappé fait encore parler

C'est la polémique de la semaine au PSG. Et si l'état-major du PSG dit que l'incident est clos, il fait encore beaucoup parler dans les GG du Sport ce dimanche matin sur RMC.

La pression est sur monsieur Turpin, l'arbitre de Lille-PSG, ce dimanche soir. Va-t-il siffler un penalty (voire deux) en faveur du PSG, ce qui permettrait de voir si le penaltygate, qui a fait couler tant d'encre et de salive est bien réglé, comme l'assurait Christophe Galtier en conférence de presse cette semaine.

Mais pour les GG du Sport, le samedi et le dimanche matin sur RMC, l'incident révèle un mal plus profond et qui concerne plus particulièrement Kylian Mbappé. "On lui a donné les clés du camion. Il les a réclamées, il les a. Mais quand on a les clés du camion, on fait avancer le camion, on coupe pas le contacte toutes les 5 minutes, explique Marc Madiot, GG du sport et dirigeant de la Groupama-FDJ. Pour moi, aujourd’hui, si on regarde de l’extérieur, le fautif, c’est Mbappé."

Madiot: "Il n’a pas eu un geste, un mot envers Messi et Neymar. Là, il fait une grosse faute"

Un problème qui remonte en fait à la prolongation de Mbappé au PSG, en printemps dernier, alors qu'il portait lquipe sur ses épaules mais menaçait de partir au Real Madrid. "La première faute de Mbappé, c’est quand on annonce en grande pompe sa prolongation de contrat, il n’a pas eu un geste, un mot envers Messi et Neymar. Là, il fait une grosse faute. Il aurait dû avoir un mot, un message pour l’ensemble de ses coéquipiers."

Quand tu deviens le patron de la boutique, tu dois fédérer, tu dois assembler et tu dois unir autour de toi. Et l’attitude de Mbappé sur le dernier match, elle est pourrie. C’est un enfant gâté. Quand tu veux être le patron et quand tu es le aptron, tu dois fédérer autour de toi. Il l’a pas fait, il ne le fait pas et là il continue. Et il est nul dans son attitude. Mbappé c’est un immense joueur. Il sera le meilleur joueur du monde à partir du moment où il saura rassembler autour de lui. Le rôle de Mbappé c’est de rassembler l’équipe autour de lui, de ramener Messi et Neymar dans le groupe et de les mettre en valeur."