Qui tire les penalties au PSG? La mise au point de Galtier

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a évoqué la hiérarchie des tireurs de penalties avant la rencontre face à Lille, dimanche soir. Lionel Messi et Sergio Ramos peuvent avoir leur mot à dire, selon lui, en plus de Kylian Mbappé et Neymar.

Kylian Mbappé ou Neymar? Qui est donc le tireur numéro un du Paris Saint-Germain pour les penalties? Avant la rencontre face à Lille ce week-end, l'entraîneur parisien Christophe Galtier a reconnu que la hiérarchie des tireurs était "évolutive, parce que ça dépend de qui se retrouve sur le terrain à ce moment-là."

Lors de la précédente journée, l'ordre établi était clair. "Tireur numéro un Kylian, tireur numéro deux Ney, a expliqué Galtier. Après, il y a l'interprétation de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un deuxième penalty? Il ne s'est rien passé. Ca a été très court. Il y a eu une discussion, un échange, entre Ney et Kylian. Et à partir du moment où Ney s'est senti de le tirer, Kylian l'a laissé tirer."

"C'est à mes joueurs d'être intelligents"

Il n'est pas dit, surtout, que la hiérarchie soit la même à toutes les rencontres, même si l'entraîneur français n'a pas détaillé les critères pris en compte pour déterminer l'ordre des tireurs. "Il peut y avoir Lionel Messi, il peut y avoir Sergio Ramos aussi, qui est un très bon tireur de pénalties", a ajouté le coach du PSG.

"Il y a ce que je souhaite dans la préparation du match et qui doit être respecté, et après il y a la réalité du match et du moment, a aussi reconnu Galtier. Il y a des situations de matchs, dans lesquelles l'entraîneur est très loin, et c'est à mes joueurs d'être intelligents et de savoir à quel moment on peut faire un cadeau à un partenaire ou s'effacer pour qu'un autre partenaire puisse gagner en confiance en tirant un penalty."

Pour la rencontre face à Lille, dimanche à 20h45, Christophe Galtier a toutefois refusé de révéler quel serait l'ordre des tireurs. "Les joueurs sauront", a indiqué le coach parisien avec un sourire.