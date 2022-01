"Le jour où je voudrai être directeur sportif du PSG, je le serai", la dernière punchline de Zlatan

Dans un entretien au JDD, l’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic (40 ans) revient longuement sur son passage au PSG. Et s'exprime aussi sur l'avenir du club parisien. Qui pourrait bien s’écrire à nouveau avec le Suédois. Du moins, selon lui.

Leonardo doit-il se sentir en danger? Sans doute pas. Le Brésilien est solidement attaché à son poste de directeur sportif du PSG. Mais la fonction suscite les convoitises. L’été dernier, Zlatan Ibrahimovic dont l’avenir à l’AC Milan était encore incertain, a proposé ses services à son ancien club.

"J’ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé: 'Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe", raconte-t-il dans son livre "Adrénaline". Nasser a ri, mais il n’a pas dit non." Malgré le soutien de son agent, Mino Raiola, le Suédois avait finalement rétropédalé, désireux de poursuivre encore un peu sa carrière de footballeur professionnel avec un nouveau bail à l’AC Milan.

"Du peu que je vois, le PSG fait ce qu'il a à faire"

Quelques mois après ses révélations, Zlatan Ibrahimovic birgue-t-il toujours le poste de DS à Paris ? "Le jour où je voudrai être directeur sportif du PSG, je le serai", a répondu l’intéressé dans les colonnes du Journal du Dimanche. En attendant d'en savoir plus sur ses intentions, le Milanais voit d’un bon œil l’évolution du club qu'il a quitté en 2016 : "Chaque jour, il devient plus grand. C'était le projet. Si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire qu'ils ne font pas le travail correctement. Entraîner et manager un effectif aussi talentueux n'a rien d'évident. Du peu que je vois, le PSG fait ce qu'il a à faire."

Et s'il était prêt pour gagner la Ligue des champions, un trophée qui manque au palmarès du Suédois ? "Diriger le monde, ça ne se fait pas en vingt-quatre heures. C'est un marathon avec des hauts et des bas. Chelsea a mis dix ans (neuf en réalité) après avoir été racheté par Roman Abramovitch." Ibra, lui, ne la gagnera sans doute jamais.