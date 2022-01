PSG: la réponse de Pochettino à la rumeur Ndombele

Ancien coach de Tanguy Ndombele à Tottenham, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino n’a pas souhaité s’exprimer ce samedi sur le milieu de terrain français, poussé vers la sortie par le club londonien. Les Spurs et le PSG ont entamé cette semaine des discussions en vue d’un prêt de l'ancien joueur de l'OL.

Tanguy Ndombele et Mauricio Pochettino à nouveau réunis ? En échec à Tottenham, le milieu de terrain français pourrait bientôt retrouver le coach qui l’avait accueilli à Londres en 2019. Comme annoncé jeudi par RMC Sport, le PSG a entamé des discussions avec les Spurs pour faire venir l’international tricolore de 25 ans (7 sélections).

Le coach argentin du Paris Saint-Germain est toujours fan de l’ancien Lyonnais. Et ce dernier veut jouer au PSG. L’hypothèse d’un prêt ou échange sur la table, mais les Spurs veulent une prise en charge à 100% du salaire. Le milieu parisien Leandro Paredes a été sondé en vue d'un échange mais le joueur argentin n'est pas tenté par un départ à Tottenham. Les planètes vont-elles finir par s’aligner ? Aucun accord n’a (encore?) été trouvé ce samedi, à dix jours de la clôture du mercato d’hiver.

>> Le mercato en direct

"Il faut toujours écouter"

A la veille du match de la 22e journée de Ligue 1 PSG-Reims, il ne fallait pas compter sur le coach argentin pour obtenir des informations ou des indices sur la possible arrivée de Tanguy Ndombele à Paris.

"Je n'aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont dans d'autres équipes, a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse. On a un groupe de qualité. Le club a fait des efforts importants l'été dernier pour avoir un effectif équilibré. Ce n’est pas le moment de parler. Le mercato d'hiver est ouvert. Il y a toujours des situations avec des joueurs qui veulent jouer davantage ou qui ont des envies. Des joueurs peuvent être proposés au club. Il faut toujours écouter. Mais on ne parlera des cas individuels plus tard."