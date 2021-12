PSG: Ibrahimovic dit avoir proposé ses services en tant que directeur sportif l’été dernier

En fin de contrat l’été dernier avec l’AC Milan avant de finalement prolonger, Zlatan Ibrahimovic aurait pu entamer une nouvelle carrière. Dans son livre "Adrénaline", le buteur confie avoir au même moment proposé ses services au président du PSG pour devenir le directeur sportif du club.

Agé de 40 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de se montrer important à l’AC Milan et d’enchaîner les buts. Avec ses six réalisations en Serie A en neuf apparitions, le buteur semble connaître une seconde jeunesse avec les Milanais. Mais ce dernier aurait pu connaître une autre trajectoire cette saison.

Dans son livre "Adrénaline", écrit en collaboration avec le journaliste de la Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, le Suédois confie avoir proposé ses services l’été dernier au PSG pour officier en tant que directeur sportif. Avec ses 156 buts inscrits, Ibrahimovic a marqué de son empreinte le club parisien et ne semble pas avoir oublié son ancienne formation: "Eté 2021. C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif", confie-t-il, dans un extrait relayé par l'Equipe.

Le joueur de 40 ans explique comment s’était passé l’entretien avec le président du PSG: "J’ai appelé Nasser al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé: 'Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe'."

Raiola en accord avec cette idée

L’actuel Milanais explique que son agent Mino Raiola était favorable à cette idée, tout en affirmant que Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais décliné sa proposition: "Nasser a ri, mais il n’a pas dit non. Mino Raiola était aussi d’accord. Il m’a dit: c’est ton rôle idéal. Tu dois y aller, point."

La perspective de prendre sa retraite de joueur aurait toutefois incité Ibrahimovic a finalement prolonger son contrat avec le club italien: "J’ai aimé le projet mais ça ne suffisait pas pour empêcher le sentiment de peur et de panique que je ressentais à l’idée d’arrêter ma carrière de footballeur (…) Je serais allé à Paris, j’aurais observé l’entraînement de l’équipe et je me serais demandé mille fois: "Pourquoi as-tu arrêté?"

"Si j’étais là, tout le monde serait toujours sur le grill"

Afin de montrer le manque d’organisation du leader de Ligue 1, l’ancien Barcelonais a relevé les réticences de certains joueurs à quitter le club malgré leur faible temps de jeu: "Il y a quarante joueurs, mais aucun ne veut s’en aller, même s’il ne joue pas, on reste car on est trop bien au PSG. Si j’étais là, tout le monde serait toujours sur le grill. Parce que si je te paie et que tu ne me rends pas le maximum, tu ne peux pas rester. Ça c’est la discipline."

Malgré ces propos, le buteur a tenu à témoigner son affection pour l’actuel directeur sportif Leonardo: "Je n’ai rien de personnel contre Leonardo. Au contraire je l’aime bien. En effet, c’est lui qui m’a fait venir au PSG. Je ne peux rien lui reprocher mais je connais la différence entre nous : moi, je ne demande pas, j’ordonne."