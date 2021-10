OM-PSG: le périple totalement dingue de cinq supporters de Marseille pour assister au Classique

L’Olympique de Marseille peut compter sur ses supporters aux quatre coins de la planète. Et pour un événement spécial comme le Classique face au PSG au Vélodrome ce dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1, certains fans marseillais arrivent de (très) loin.

Dans les rues de Marseille, on peut croiser des supporters de l’OM qui viennent de Caen, Bordeaux ou encore Strasbourg pour voir la rencontre face au PSG ce dimanche au Vélodrome, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Et pour certains, le chemin a été encore plus long. Cinq supporters de la section "Marseillais du 974" ont fait les 8.900 kilomètres qui séparent l’île de la Réunion de la cité phocéenne, pour assister à plusieurs rencontres du club.

Leur périple a commencé samedi dernier, avec l’objectif de voir un premier match au stade Vélodrome avec la réception de Lorient. "On a pris l’avion samedi soir pour arriver à Marseille dimanche matin, détaille Stephen, supporter de l’OM. On a été voir la rencontre contre Lorient. Une première très belle victoire 4-1 pour notre voyage. Et puis jeudi, on a été à Rome pour assister à la rencontre de Ligue Europa. Sauf qu’à la sécurité du stade, on n’a pas eu l’autorisation d’entrer. On a juste visité la ville. Donc on est revenus à Marseille dans la journée de vendredi, pour voir le match face au PSG. Ce qui est sûr, c’est qu’on a nos places!"

"Ça vaut le coup, c’est pour l’OM"

Les cinq supporters ont enchaîné les visites de la cité phocéenne depuis quelques jours. Et ce petit passage par Rome, sans voir le match de l’OM n’a pas entaché leur voyage. "On a pris la décision de venir à Marseille il y a deux mois, poursuit Manu, fan réunionnais de l’OM. Au début, on a beaucoup hésité à venir. Le budget était assez conséquent. On était une dizaine à l’origine du projet et au final on s’est retrouvé à cinq."

Pour ce voyage, les supporters de l’OM ont cassé leur tirelire... mais la passion n’a pas de prix. "On est aujourd’hui à 1.500 euros par personne, indique Stephen. Mais ça vaut le coup, c’est pour l’Olympique de Marseille!" Stephen, Manu et leur groupe ne sont pas des novices du Vélodrome. Les Classiques face au PSG ou encore les chocs face à l'OL, ils possèdent tous une anecdote sur un match vécu dans les travées du stade.

A la Réunion, ces fans de l’OM ne sont pas dépaysés. "Il y a de nombreux supporters de Marseille sur l’île, indique Manu. Le seul problème quand tu supportes l’OM à la Réunion, c’est qu’il faut se coucher tard." Avec le décalage horaire (+2 heures par rapport à la France), la retransmission des matchs se fait souvent vers 00h en heure locale. "Pour ce match, il fallait absolument faire le déplacement, avoue Stephen. On espère de tout cœur une victoire avec le voyage qu’on a fait."

Pour admirer la rencontre face au PSG, le groupe sera au cœur de l’ambiance marseillaise, en plein virage nord. "On s’attend à quelque chose d’énorme", conclut Manu.