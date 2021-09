Le PSG annonce le retour de la musique de Phil Collins au Parc des Princes

Après une semaine de polémique, le PSG annonce ce vendredi le retour de la musique de Phil Collins pour l'entrée des joueurs avant les matchs au Parc des Princes.

Retour aux basiques. Le PSG annonce ce vendredi que la chanson de Phil Collins "Who said i would" va faire son retour pour l'entrée des joueurs au Parc des Princes, dès le match face à l'OL dimanche (6e journée de Ligue 1). Le choix du club de reléguer cette musique à l'échauffement, pour la remplacer par un morceau de DJ Snake, avait déclenché une vive polémique avec les supporters depuis le week-end dernier. "En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne", ajoute le PSG sur Twitter.

Après une semaine de critiques de la part de la majorité des supporters, le PSG a donc noté "l’émotion suscitée" et fait marche arrière. Le club avait déjà tenté le 14 août, avant le match face à Strasbourg, de remplacer Phil Collins par DJ Snake pour l’entrée des joueurs au Parc des Princes. "Ce n’était pas une erreur", avait affirmé samedi dernier dans Le Parisien Fabien Allègre, le directeur de la diversification du PSG, en annonçant la modification de la playlist du club. Face à Clermont samedi dernier, c’est à nouveau le son de DJ Snake qui a été diffusé juste avant le match.

DJ Snake n’était pas d’accord

Mais l’artiste international, grand fan du PSG, s’était clairement désolidarisé de la démarche du club ce lundi. "J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi, avait expliqué DJ Snake sur Twitter. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne se s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs. Allez Paris."

La musique de Phil Collins accompagne l’entrée des joueurs du PSG au Parc des Princes depuis 1992. De novembre 2015 à janvier 2016, après les attentats de Paris, le chanteur britannique avait été temporairement remplacé par l’hymne plus solennel "Ô ville lumière". Face à Lyon dimanche, puis lors des prochains rendez-vous, les supporters du PSG vont retrouver les notes de "Who said i would", auxquelles ils sont très attachés.