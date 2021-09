PSG: deux matchs programmés le même jour, le calendrier fou de Messi et Neymar

L’embouteillage des calendriers entre les championnats, notamment européens, et les rencontres des sélections nationales va se reproduire en octobre. Les joueurs sud-américains du PSG auront même deux matchs programmés le même jour.

Les trêves internationales sont devenues de véritables sources d’inquiétudes pour les clubs. Voire de colère. Depuis que la Fifa a imposé trois rencontres, au lieu de deux, par fenêtre internationale, les rencontres de sélection se sont rapprochées dans les calendriers des reprises des championnats le week-end suivant. Exemple parlant avec le PSG qui avait dû disputer sa rencontre de Ligue 1 face à Clermont (4-0) sans Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar et Marquinhos, qui avaient un match à disputer avec leur sélection (le fameux Brésil-Argentine qui n’ira pas à son terme) moins de 48 heures avant ce match face aux Auvergnats.

Le PSG, l’OL et Monaco affaiblis

Pour la trêve internationale en octobre… ce sera pire pour les Sud-Américains. La CONMEBOL a livré ce jeudi les dates des prochaines rencontres. Au programme, un Argentine-Pérou le 14 octobre et un Brésil-Uruguay le même jour. Avec les décalages horaires, cela donne en France des matchs dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 octobre. Le match des Auriverde débutera à 00h30, heure française, à Manaus le 15 octobre. Et celui de l’Albiceleste à 1h30 à Buenos Aires.

Le même jour, le PSG recevra Angers à 21h à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Soit deux matchs le même jour pour Lionel Messi, Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria ou encore Marquinhos.

Un constat qui vaut presque autant pour les Brésiliens de l’OL (Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes) et le Chilien de l’ASM, Guillermo Maripan, sa sélection devant recevoir le Venezuela le 15 octobre à 2h, heure française. Lyon et Monaco s'affronteront le samedi 16 octobre à 21h. De quoi anticiper sur un très probable forfait en Ligue 1 de tous ces élément sud-américains.