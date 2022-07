Le PSG et son "loft" de joueurs indésirables: est-ce légal et que dit le règlement?

En écartant plusieurs joueurs indésirables de l'entraînement, le PSG a envoyé un message clair à ces derniers. Invités à partir, ils devront pourtant réintégrer le groupe professionnel s'ils ne trouvent pas de porte de sortie d'ici fin août.

Le nouvel organigramme du PSG a décidé de frapper fort cet été, en mettant en place un groupe de travail composé de joueurs indésirables (Kurzawa, Draxler, Herrera, Wijnaldum, Rafinha et Kehrer). Ces derniers s'entraînent donc séparemment de leurs coéquipiers et à des horaires différents.

Mais une telle mesure est-elle légale? Oui, mais à un certain point. Selon l'article 507 de la charte de la LFP, il est tout à fait possible de mettre en place ce système... jusqu'au 31 août, date de la fermeture du mercato estival.

"Cette mise à l’écart doit s’effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l’effectif, explique le texte. Celle-ci ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive s’apparentant à une mise à l’écart du joueur contraire à l’esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel." Si ces joueurs sont toujours sous contrat avec leur club après cette date, ils devront réintégrer le groupe.

Le précédent Rabiot

Absents du voyage à Tel Aviv pour le Trophée des champions, les six joueurs ont tout intérêt à trouver une porte de sortie, surtout en vue de la Coupe du monde au Qatar (21 nomvebre-18 décembre). Cette situation rappelle le cas Adrien Rabiot, qui avait été mis à l'écart du groupe lors de la saison 2018-2019 car il ne souhaitait pas prolonger son contrat. Le club de la capitale avait d'ailleurs reçu un rappel à la loi.

Dans un entretien donné ce mois-ci à L'Equipe, Galtier avait formulé son envie de travailler avec un groupe resserré. "Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif. On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire. Nous nous sommes entretenus avec eux. Ce fut un exercice pas facile. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On partira cette saison avec 21 joueurs de champ, et quelques jeunes", avait-il assuré. Il y a encore du boulot pour parvenir à cet objectif.