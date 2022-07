Ligue 1: le PSG envoie un nouveau message aux joueurs écartés avec un entraînement à part

Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Rafinha, et désormais Thilo Kehrer ne font plus partie des plans du PSG. Pour les pousser à partir, le club de la capitale fait en sorte qu'ils ne s'entraînent pas en même temps que le reste du groupe professionnel.

Le PSG ne compte plus du tout sur eux et leur fait clairement savoir. Pas convoqués par Christophe Galtier pour la récente tournée au Japon, cinq joueurs doivent se contenter depuis plusieurs jours de séances d’entraînement au Camp des Loges. Il s’agit de Layvin Kurzawa (29 ans), Julian Draxler (28 ans), Georginio Wijnaldum (31 ans), Ander Herrera (32 ans) et Rafinha (29 ans).

Paris est dans son droit

Ce petit groupe compte désormais un sixième membre. Comme annoncé ce jeudi par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, Thilo Kehrer (25 ans) vient à son tour d’être écarté. Le message est simple pour tous ces joueurs : ils sont à vendre cet été, et ne feront pas partie du voyage à Tel Aviv (Israël) pour le Trophée des champions prévu dimanche face au FC Nantes. S’ils veulent avoir du temps de jeu cette saison, ils ont tout intérêt à vite trouver une porte de sortie, surtout à l’approche du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Pour les pousser encore un peu plus dehors, le club de la capitale a décidé de mettre en place deux entraînements quotidiens depuis le retour du Japon : l’un avec les joueurs qui ont la confiance de Galtier et ses dirigeants, l’autre avec les joueurs invités à faire leurs valises durant ce mercato. Juridiquement, Paris a le droit d’écarter des joueurs tant que le marché des transferts est ouvert. Selon l’article 507 de la charte de la LFP, aucune contrainte dans la gestion de l'effectif n'est imposée au club du 1er juillet au 1er septembre (fin du mercato).

Dans un entretien donné ce mois-ci à L'Equipe, Galtier avait formulé son envie de travailler avec un groupe resserré. "Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif. On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire. Nous nous sommes entretenus avec eux. Ce fut un exercice pas facile. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On partira cette saison avec 21 joueurs de champ, et quelques jeunes", avait-il assuré. Il y a encore du boulot pour parvenir à cet objectif.