Trophée des champions: pourquoi Ekitike n'est pas dans le groupe du PSG

Hugo Ekitike n'est pas dans le groupe retenu pour le Trophée des Champions dimanche contre Nantes (20 heures). Le nouveau joueur parisien a besoin d'encore quelques jours pour être prêt. Il va poursuivre sa préparation au Camp des Loges.

Les supporters du Paris Saint-Germain vont devoir patienter encore un peu avant de voir Hugo Ekitike à l'oeuvre. Arrivé dans la capitale mi-juilllet en provenance de Reims, l'attaquant de 20 ans ne figure pas dans le groupe retenu par Christophe Galtier pour disputer le Trophée des champions contre Nantes, ce dimanche à Tel-Aviv (20h).

Ekitike, blessé à une cuisse en juin, a encore besoin de quelques jours pour être complètement pêt physiquement et il continue sa préparation au Camp des Loges. L'objectif est d'être à 100% pour la reprise de la Ligue 1 prévue le samedi 6 août à Clermont. L’ancien Rémois était déjà resté dans la capitale lors de la tournée parisienne au Japon.

Mukiele est convoqué

Christophe Galtier a par ailleurs décidé de convoquer Nordi Mukiele, tout juste arrivé de Leipzig, pour défier les Canaris en Israël. Les cinq joueurs qui s'entraînent à part depuis le "Japan Tour" (Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler et Rafinha) restent quant à eux à quai. Thilo Kehrer, dernier élément à avoir été écarté du groupe de Christophe Galtier, n’est pas non plus convoqué pour ce Trophée des champions. Suspendu, Kylian Mbappé ne pourra pas être aligné contre Nantes, mais le PSG ne précise pas si l'international français va tout de même faire le voyage.