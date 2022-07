PSG: la belle initiative de Kimpembe pour Médecins sans frontières et la RDC

Très concerné par les causes associatives, le défenseur du PSG Presnel Kimpembe organise une vente d’équipements qu’il a portés et dédicacés, sur la plateforme de vente en ligne Vinted. L’ensemble des bénéfices sera reversé à Médecins sans frontières pour soutenir la campagne de vaccination contre l’épidémie de rougeole qui sévit en République démocratique du Congo.

Que diriez-vous de posséder un short ou un maillot porté et dédicacé par un champion du monde tout en vous engageant pour une noble cause ? Figurez-vous que c’est possible.

Depuis le vendredi 22 juillet, Presnel Kimpembe a mis en vente sur la plateforme de vente de vêtements de seconde main Vinted, des équipements portés et dédicacés. Ils sont au nombre de 27, parmi lesquels des shorts, maillots, gilets et même une doudoune et des claquettes, du Paris-Saint-Germain et de l’Equipe de France. L’ensemble des recettes - certains produits ont déjà trouvé preneurs - sera reversé à l’association Médecins sans frontières.

"Soutenir la campagne de vaccination contre l’épidémie de rougeole"

La République démocratique du Congo, d’où est originaire le père du joueur, fait face à une énorme épidémie de rougeole. Le joueur, très sensible aux causes humanitaires, a décidé de se mobiliser :

"Je suis très heureux de m’associer à Vinted et Médecins sans frontières afin de récolter des fonds pour soutenir la campagne de vaccination contre l’épidémie de rougeole qui sévit en République démocratique du Congo. Je remercie par avance toutes les personnes qui apporteront leur soutien en achetant les pièces signées que j’ai sélectionnées pour elles sur mon compte Vinted", explique le défenseur de 26 ans.

Le prix des articles oscille entre 120 et 550 euros. Un tarif plutôt raisonnable pour les fans, d’autant que l’argent servira une noble cause.