Le PSG ouvre une académie éphémère à Osaka, Mboma présent à un entraînement

Dans le cadre de sa tournée estivale au Japon, le Paris Saint-Germain a lancé une Academy éphémère pour les enfants d’Osaka.

Le Paris Saint-Germain n’est pas seulement venu au Japon pour préparer sa saison. Dans le cadre de sa tournée estivale, le club parisien s’ouvre aussi à la jeunesse. Le PSG a ainsi ouvert une Academy éphémère à Green Sakai, où les joueurs de Luis Enrique ont pris leur quartier depuis presque une semaine. Guidés par l’ancien buteur parisien et du Cameroun Patrick Mboma, des élèves du collège Yao Katsura junior high school, un établissement d’Osaka profitent de deux séances d’entraînement pas jour avec les coachs parisiens.

>> PSG: les infos EN DIRECT

"La PSG Academy ouverte depuis un an à Tokyo grandit"

"Nous sommes très heureux de partager notre passion avec la jeunesse d’Osaka et de leur offrir l’opportunité de jouer au football et de progresser avec nos coaches, a commenté Nadia Benmokhtar, directrice de la PSG Academy sur le site du club. Nous avons reçu dès notre arrivée un accueil très chaleureux, et nous remercions toutes les personnes qui ont rendu possible cette initiative. Le Paris Saint-Germain est de plus en plus populaire au Japon. La PSG Academy ouverte depuis un an à Tokyo grandit. Nous avons hâte de continuer à étendre notre Academy dans l’ensemble du pays dans les mois qui viennent." Vendredi, les joueurs de Luis Enrique défieront le Cerezo Osaka (12h20) pour leur deuxième match amical au Pays du Soleil Levant.