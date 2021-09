Le PSG veut s’inspirer du Juventus Stadium pour l’agrandissement du Parc des Princes

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Jean-Luc Blanc, directeur général délégué du PSG, s’est exprimé sur le projet d’agrandissement du Parc des Princes. L’ancien dirigeant de la Juve dit vouloir s’inspirer du Juventus Stadium.

"Avec l'arrivée de Messi, le club doit penser à grandir et innover." Ces propos sont de Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du Paris Saint-Germain. Avec la signature de la star argentine, le club de la capitale a basculé dans une autre dimension. Pour le dirigeant parisien, ce nouveau statut doit permettre au PSG d’avancer encore plus vite dans son projet d’agrandissement du Parc des Princes dont la capacité actuelle est de 48.000 places.

De la "proximité entre les supporters et les joueurs qui intimide les adversaires"

"On a besoin de l'agrandir, insiste Blanc jeudi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. On doit discuter avec la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Elle est avec nous, toujours. J'adore le Parc des Princes mais on a besoin de l'agrandir. C'est important pour le futur du club. Chaque grand club possède un stade de 80.000 spectateurs. Aujourd'hui, agrandir le Parc est une obligation."

Le Juventus Stadium © ICON Sport

Si le Parc ne fera pas 80.000 places, Jean-Luc Blanc vise une capacité de 60.000. Celui qui a occupé des hautes fonctions à la Juventus dans les années 2000 dont celle de président, rêve d’imiter la Vieille Dame avec son stade. L'ancien patron des Bianconeri veut "mettre en avant, comme au Juventus Stadium, la proximité entre les supporters et les joueurs qui intimide les adversaires et rend notre équipe presque invincible."