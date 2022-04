Le Vestiaire OM: "Je pensais que t’étais un crevard", le mea culpa d’Harit sur Payet

Dans l’émission "Le Vestiaire" spécial OM diffusée ce lundi sur RMC Sport 1, Amine Harit a reconnu devant Dimitri Payet qu’il avait une très mauvaise image de lui en arrivant à Marseille.

Dans le vestiaire, on se dit tout. C’est aussi vrai dans l’émission éponyme diffusée ce lundi sur RMC Sport 1. Dans "Le Vestiaire" spécial OM, Amine Harit, Dimitri Payet, William Saliba et Pape Gueye se lâchent comme rarement, racontent des anecdotes et se disent leurs quatre vérités avec franchise. C’est notamment le cas pour Amine Harit. Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, le joueur prêté par Schalke 04 n’avait pas une bonne image de son partenaire Dimitri Payet.

Payet: "Un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour éblouir"

"Je pensais que t’étais un crevard avant de venir…, lâche-t-il à celui qui, comme lui, a été formé au FC Nantes. Les grands noms, en général, les joueurs importants d’une équipe ont besoin de marquer, ils veulent toujours être devant tout le monde, être la personne qui occupe le plus d’espace… Franchement, j’ai été surpris. T’es pas un mec comme ça."

Assis à ses côtés, le meneur de l’OM, de dix ans son aîné, enchaîne : "Ce n’est pas ma conception du grand joueur. Je ne sais plus qui me l’a dit mais un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour éblouir." Une punchline qui fait rire ses partenaires et fait dire à Amine Harit : "Celle-là, je vais la ressortir !"