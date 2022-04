Le Vestiaire OM: les Marseillais chambrent Sampaoli, "nul au foot" selon Gueye

Réunis dans l’émission "Le Vestiaire" spécial OM, ce lundi soir sur RMC Sport 1, William Saliba, Pape Gueye, Amine Harit et Dimitri Payet se payent gentiment leur coach, Jorge Sampaoli, "qui aime charrier" mais qui est aussi "nul au foot et tricheur."

Jorge Sampaoli a les oreilles qui sifflent. Quand le coach de l’OM n’est pas là, ses joueurs chambrent. Lundi, dans l’émission "Le Vestiaire" diffusée sur RMC Sport 1, William Saliba, Pape Gueye, Amine Harit et Dimitri Payet ont dit tout le bien qu’ils pensent de leur entraîneur. Ils ont aussi raconté une face méconnue de la personnalité du bouillant Argentin.

"Il triche trop !"

"Il n’aime pas perdre, mais il est marrant, glisse le défenseur central William Saliba. Quand c’est l’heure de l’entraînement il est sérieux mais quand l'entraînement est fini, il aime bien charrier. Il taquine tout le monde. Sur le côté humain, c’est un très bon coach aussi."

Et Amine Harit d’enchaîner : "En plus c’est un tricheur ! Il triche trop ! Il ne faut pas jouer avec lui au tennis-ballon. Il est nul et il triche." Pape Gueye, mort de rire, valide : "C'est l’entraîneur le plus nul au foot que j’ai eu. Même pour des petites passes… Il connaît le foot mais qu’est-ce qu’il est nul !"