OM-Montpellier: Sampaoli et son "défi" de la rotation avant le PAOK puis le PSG

Après son court succès face au PAOK Salonique jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence (2-1), l'OM a enchaîné par une victoire en Ligue 1 face à Montpellier (2-0). Le calendrier est dense, avec un Classique contre le PSG dimanche, et Jorge Sampaoli doit gérer ses joueurs.

Un vrai casse-tête pour Jorge Sampaoli. L'OM a un calendrier dense pour les prochains jours et l'entraîneur argentin doit gérer ses troupes. C'est pour l'instant réussi. Après le succès face au PAOK Salonique en quart aller de Ligue Europa Conférence, Marseille s'est imposé sans trembler contre Montpellier ce dimanche (2-0), en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Place à une semaine sous tension, avec le déplacement en Grèce jeudi puis le Classique au Parc des Princes dimanche.

"C'est un succès important à l'entrée de la dernière phase du championnat, avec aussi la Coupe d'Europe. Nos rivaux se battent aussi pour ces places, précisent Jorge Sampaoli à propos de la deuxième place du classement. Ces victoires donnent de l'élan à notre projet. On doit maintenant récupérer et espérer retrouver des joueurs pour jeudi. Puis il y aura le match de dimanche, avec très peu de temps de préparation, mais on essaiera de défendre notre classement."

"Mandanda a besoin de régularité et de temps sur le terrain"

La rotation est de mise. Habituels titulaires, Pau Lopez et Dimitri Payet étaient par exemple sur le banc contre le MHSC. "On doit penser au match de jeudi, puis à celui de dimanche, puis encore à celui de mercredi... On doit faire des rotations, c'est obligatoire, quel que soit le rival, estime le technicien. C'est un défi pour moi de maintenir le niveau de l'équipe en combattant sur deux fronts. [...] Mandanda a joué parce que je voulais lui donner du temps de jeu puisqu'il devrait jouer jeudi. Il a besoin de régularité et de temps sur le terrain."