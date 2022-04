Le Vestiaire OM: "On aura la dalle face au PSG", Harit fait monter la sauce avant le Classique

Dans l’émission "Le Vestiaire" spécial OM, diffusée lundi sur RMC Sport 1, William Saliba, Pape Gueye, Amine Harit et Dimitri Payet se sont projetés sur le Classique face au PSG, dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Les quatre Phocéens l’assurent : ils seront très motivés.

On y est presque. Dimanche soir au Parc des Princes se déroulera le fameux Classique, le choc entre le PSG et l’OM, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Après le quart de finale retour d’Europa Conference League jeudi sur la pelouse du PAOK Salonique (2-1 au match aller), l’équipe de Jorge Sampaoli, deuxième du championnat, défiera Mbappé, Neymar et Messi avec l’espoir de gagner et de faire un pas de plus vers la qualification pour la Ligue des champions.

Saliba : "Contre nous, ils seront très forts"

Un match forcément particulier pour les Marseillais et notamment pour Amine Harit, William Saliba et Pape Gueye : "On vient de Paris", a rappelé l’international marocain à Dimitri Payet dans "Le Vestiaire" spécial OM diffusé lundi sur RMC Sport 1. "C’est chez nous, là-bas", appuie Saliba. Pape vient du Blanc-Mesnil, Amine de Paris 19e…"

Des origines franciliennes qui n’altéreront pas leur motivation dimanche soir. "Frère, tu vas voir, on va avoir la dalle", promet Harit en s’adressant à Payet. "Ce sera un gros match", ajoute Saliba. On sait que contre nous, ils seront très forts. Ce sont des bons matchs à jouer", conclut le défenseur prêté par Arsenal.