Ligue 1: quand le PSG peut-il décrocher le titre ?

Vainqueur de Clermont ce week-end, le PSG a fait un énorme pas vers son 10e titre de champion de France. A sept journées de la fin de la saison, le club de la capitale peut être sacré dans dix jours dans le meilleur des cas.

Le PSG y est presque. Après son éclatante victoire sur la pelouse de Clermont (6-1), marquée par les triplés de Kylian Mbappé et Neymar, les Parisiens se rapprochent de plus en plus d'un 10e titre de champion de France. A l'issue de la 31e journée, le club de la capitale compte 12 points d'avance sur l'OM à sept journées de la fin. Autant dire que l'Hexagoal ne peut quasiment plus lui échapper, même s'il reste 21 points à distribuer. La course au titre peut prendre un virage définitif dès la semaine prochaine puisque Paris et Marseille s'affrontent dans le Classique en clôture de la 32e journée.

Le sacre dans 10 jours au meilleur des cas ?

Si le PSG remporte le choc, il compterait alors 15 points d'avance sur son rival à six journées de la fin. Le titre pourrait être mathématiquement validé lors de la 33e journée en cas de victoire face à Angers et si Marseille s'incline contre Nantes. Sinon, le titre sera officiel en cas de succès face à Lens le week-end du 23 avril, peu importe le résultat des Phocéens. Au regard des scénarii, il semble peu probable que le titre échappe au PSG, comme ce fût le cas la saison dernière, où Lille l'avait décroché à la dernière journée.

Ce serait le 10e titre de champion de France pour le club de la capitale, déjà titré en 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020. Afin de marquer cette barre historique, une étoile pourrait être ajoutée au maillot parisien dès la saison prochaine, comme c'est le cas pour l'AS Saint-Etienne, seul club avec 10 titres nationaux.