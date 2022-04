Conference League/Ligue Europa: W9 choisit à nouveau l'OM en clair plutôt que l'OL

Comme annoncé par RMC Sport la semaine dernière, W9 a décidé de diffuser en clair le quart de finale retour d'Europa Conference League entre le PAOK et l’OM, jeudi (21h), plutôt que Lyon-West Ham en Ligue Europa.

Comme annoncé la semaine dernière par RMC Sport, W9 a choisi de diffuser le match de l’OM en quart de finale retour de l'Europa Conference League sur le terrain du PAOK Salonique (21h). Le chaîne TNT, qui dispose du premier choix de diffusion pour l'Europa Conference League et la Ligue Europa, a privilégié Marseille à Lyon qui recevra West Ham (21h) en quart de finale retour de la Ligue Europa, pourtant plus prestigieuse.

Joint par RMC Sport la semaine dernière, Frédéric de Vincelles, directeur général des programmes sur les plateformes et du sport du groupe M6, avait justifié cette décision. Celle-ci résulte de trois critères: la programmation du match en prime time, la tenue de ceux-ci à domicile ou l’extérieur et l’intérêt sportif. Les deux rencontres débuteront, jeudi, à la même heure. Si l’OM jouait à domicile et Lyon à l’extérieur la semaine dernière, c’est désormais l’inverse qui se produira cette semaine. Les supporters de l’OL pouvaient donc s’attendre à voir leur équipe diffusée en clair. Mais W9 estime finalement l’intérêt sportif supérieur du côté de Marseille, vainqueur au match aller (2-1) alors que l’OL a arraché le nul sur le terrain de West Ham (1-1).

W9 espère faire vivre une qualification de l'OM en demi-finales

"Entre le nul de Lyon à l'aller et la victoire de l'OM, il n’y a pas un écart énorme, mais on se dit que Marseille est en bonne position pour se qualifier et on a envie de faire vivre cette qualification sur l'antenne même si on souhaite bien évidemment ardemment que Lyon se qualifie aussi, explique De Vincelles. D'ailleurs si Lyon se qualifie et le Barça aussi, il est fort probable que l'on diffuse le match entre l'OL et le Barca au tour suivant."

Relancé sur le choix de diffuser de l'Europa Conference League plutôt que de la Ligue Europa, le dirigeant se justifie. "Oui c'est (la Ligue Europa, ndlr) une compétition plus prestigieuse et plus ancienne, mais nous sommes titulaires des droits de l'Europa League et de la Conference League, c'est important pour nous de faire aussi rayonner cette compétition, explique-t-il. Que dans l'esprit des amateurs de foot et des téléspectateurs, elle signifie quelque chose. Donc, plus on diffuse des matchs de cette compétition, plus on en parle et plus elle prend de la valeur. En choisissant ça, on donne de la valeur à une compétition dont on a acheté les droits relativement chers. On doit aussi les valoriser."

Meilleure audience d'un match de foot sur W9 depuis quatre ans

L’OM, club considéré comme le plus populaire de France, fait beaucoup dans ce choix. Cela a d’ailleurs payé la semaine dernière avec une part d’audience de 7,6%. "C'est une excellente audience, s’est réjoui De Vincelles. La meilleure pour un match de foot sur W9 depuis quatre ans. Donc le pari est réussi. On a récupéré les droits de l'Europa League cette saison et on est gâté par les participations des clubs français. Marseille, Monaco, que l'on a aussi diffusé, tout comme Lyon a plusieurs reprises. On traite ces grands clubs de foot de la meilleure des manières."

La rencontre entre l’OL et West Ham sera retransmise sur RMC Sport 1. Elle sera aussi rediffusée en clair sur BFM Lyon quelques minutes après le coup de sifflet final.