Le Vestiaire OM: "Ils n'ont pas vraiment de style de jeu en soit", Payet évoque le PSG avant le choc

Dans l'émission Le Vestiaire, diffusée ce lundi sur RMC Sport 1, Dimitri Payet et Amine Harit ont échangé à propos du jeu pratiqué par l'OM et le PSG cette saison, et partagent un point de vue différent.

À l'occasion de la diffusion de l'émission "Le Vestiaire", spécial Olympique de Marseille ce lundi sur RMC Sport 1, Amine Harit et Dimitri Payet ont échangé à propos du style proposé par les Phocéens. Selon le premier, de fortes ressemblances existent avec le jeu prôné par le Paris Saint-Germain.

"Au niveau du football qu'on essaie de reproduire, c'est le même, on essaie de repartir de derrière, on a un jeu de possession. C'est exactement pareil. Après, ils ont leur parcours, on a le nôtre mais au niveau du football proposé, c'est pareil. Tu ne trouves pas qu'on essaie de jouer de la même manière ?", demande Amine Harit à Dimitri Payet.

"Ça n'a rien à voir avec l'organisation"

Mais le numéro 10 marseillais ne partage pas le même avis que son coéquipier et va dans un sens opposé. En taclant un peu le rival par la même occasion.

"Non. Eux, ils repartent de derrière mais ils n'ont pas vraiment de style de jeu en soit, estime Payet. Ils ont la possession mais ils ne jouent pas avec la possession. Ils ne sont pas organisés comme nous." Dubitatif, l'ancien joueur de Schalke 04 conclut le débat sans être convaincu. "Ça n'a rien à voir avec l'organisation..."