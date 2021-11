Lens-Angers: accrochés par le SCO, les Sang et Or piétinent encore

Le RC Lens a été tenu en échec par Angers 2-2 vendredi au stade Bollaert en ouverture de la 15eme journée de Ligue 1. Un nul logique qui ne fait pas les affaires des Lensois une semaine après la gifle reçue la semaine passée à Brest (4-0).

Du spectacle, des buts, mais pas de vainqueur ce vendredi au stade Bollaert. Lens devra se contenter d'un match nul face à Angers 2-2 en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 dans un match où chaque équipe a eu ses temps forts.

Le SCO a ouvert le score en fin de première période grâce à un but de Sofiane Boufal après un joli mouvement collectif (39e). Trop brouillon durant 45 minutes et même méconnaissable par rapport au début de saison si brillant, le RCL revient métamorphosé après la pause. Gaël Kakuta (47e) et Florian Sotoca (54e) renversent tout en sept minutes.

Thomas sauve le SCO

Mais parce que l'euphorie est retombée et surtout parce que les joueurs de Gérald Baticle n'ont jamais lâché, leurs efforts ont finalement été récompensés avec l'égalisation de Romain Thomas (69e).

Avec ce nul, les Sang & Or confirment leur passage à vide. Ex-dauphin du PSG, le club lensois ne s'est pas totalement remis la tête à l'endroit une semaine après avoir encaissé une cinglante défaite 4-0 à Brest. Lens reste quatrième du classement mais sous la menace de l'OM qui accueille Troyes dimanche soir. Angers est sixième en attendant les autres rencontres de la 15e journée. Prochains rendez-vous à Clermont pour les Lensois, face à Monaco à domicile pour Angers.