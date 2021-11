OM: Sampaoli n’est pas sûr du retour de Payet dimanche, après l'agression à Lyon

Victime d’un jet de bouteille lors du match interrompu entre Lyon et Marseille dimanche dernier, Dimitri Payet, touché psychologiquement, pourrait manquer aussi la réception de Troyes, dimanche, en clôture de la 15e journée de Ligue 1. "S'il se sent bien, il jouera, sinon un autre prendra sa place", a indiqué le coach de l’OM Jorge Sampaoli, vendredi en conférence de presse.

Quand reverra-t-on Dimitri Payet sur un terrain de football ? La question reste encore sans réponse. On avait laissé le Réunionnais de 34 ans, une poche de glace sur la nuque, en plein chaos au Groupama Stadium, après avoir reçu une bouteille envoyée par un spectateur au début du match entre l’OL et l’OM.

Alors que cette affiche a été définitivement interrompue, le meneur de jeu de l’OM, lui, est touché sur le plan psychologique. S’il était suspendu pour le déplacement à Galatasaray où les Olympiens ont dit adieu à la Ligue Europa (ils peuvent encore se qualifier pour l’Europa Conference League), il n’est pas sûr de pouvoir tenir sa place pour la réception de Troyes dimanche au stade Vélodrome, lors du match de clôture de la 15e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 20h45).

Sampaoli: "C'est un moment compliqué pour lui"

"Avec Dimitri, j'ai très peu parlé de tout ça, il faudra voir comment il est, émotionnellement parlant, a déclaré Jorge Sampaoli ce vendredi lors du point presse. Un joueur qui a subi deux agressions (il a aussi été la cible des supporters de Nice, ndlr), il est logiquement touché. Il faut voir comment il gère ça. Mais c'est difficile, c'est quelque chose de très personnel. C'est un moment compliqué pour lui, on va voir comment il se sent. Le match de dimanche est important, il faut rebondir, passer à autre chose. S'il se sent bien, il jouera, sinon un autre prendra sa place."

Dans la plainte qu’il a déposée et que L’Equipe s’est procurée, l’international français (38 sélections) a indiqué aux policiers avoir peur de tirer les corners quand il joue à l’extérieur.