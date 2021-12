Lens annonce la prolongation de Sotoca façon Koh-Lanta

Le RC Lens s’est montré particulièrement inspiré pour annoncer la prolongation de Florian Sotoca ce lundi. L’attaquant sang et or est désormais engagé avec le club nordiste jusqu’en 2024, comme le dévoile une vidéo doublée... par Denis Brogniart.

La finale de Koh-Lanta prévue pour mardi a donné des idées au RC Lens. Le club artésien a utilisé l’émission phare de survie et son présentateur iconique Denis Brogniart pour annoncer ce lundi la prolongation d’un an de Florian Sotoca, à présent sous contrat jusqu’en 2024.

"Des tacles rageurs, des retours dévastateurs, un amour pour Bollaert débordant"

"Soto-kah, du cœur, des tacles rageurs, énumère Brogniart dans la vidéo publiée par le club sur Twitter. Soto-kah, des retours dévastateurs, des penaltys enthousiasmants, un amour pour Bollaert débordant, la traditionnelle épreuve des poteaux rentrants. Jusqu’en 2024 dans la tribu jaune et rouge !"

Auteur de trois buts et trois passes décisives depuis le début de saison, sa troisième dans le Pas-de-Calais, l’attaquant de 31 ans confirme ses bonnes performances de la saison dernière en championnat (8 buts, 3 passes décisives). "Courir, défendre, haranguer, ne jamais lâcher. Ainsi est Florian Sotoca, inlassable guerrier et chouchou d'un stade Bollaert-Delelis qu'il a d'abord apprivoisé avant de l'enflammer", résume Lens dans son communiqué.

"Toujours aussi important sur et en dehors du terrain"

"Florian a été un acteur important du renouveau qu’a connu le club. Joueur majeur lors de la saison de la montée en Ligue 1, il en a été le premier et le dernier buteur, rappelle le directeur général du club, Arnaud Pouille. Il est toujours aussi important sur et en dehors du terrain dans notre projet actuel. C’est donc une année de contrat supplémentaire qui symbolise notre reconnaissance dans ce qu’il a fait depuis qu’il est au club, et notre confiance dans ce qu’il va continuer à apporter. À lui de ne rien lâcher et de continuer à apporter tout ce qu’il peut à l’équipe. Et de rester ambitieux car les profils comme lui, arrivés sur le tard au haut niveau, n’ont pas de limite de progression’.