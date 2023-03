Lens: auteur du triplé le plus rapide de l'histoire en L1, Openda se félicite... d'avoir "effacé un Lillois des tablettes"

Homme du match ce dimanche face à Clermont, l'attaquant lensois Loïs Openda a réalisé une grosse performance, inscrivant le triplé le plus rapide de l'histoire en Ligue 1. Interrogé en zone mixte, le Belge n'a pas caché son sourire mais voulait rester humble après des dernières sorties plus compliquées.

Muet depuis le 11 janvier face à Strasbourg en Ligue 1, Loïs Openda a re-débloqué son compteur ce dimanche face à Clermont (0-4) avec Lens. Et pas de n'importe quelle façon. À lui tout seul ou presque, le Belge a emballé la rencontre peu après la demi-heure de jeu en inscrivant trois buts en quatre minutes (1-0, 31e ; 2-0, 34e ; 3-0, 35e). Et c'était encore lui qui, en fin de match, délivrait une passe décisive sur un bon centre en retrait pour Alexis Claude-Maurice.

"Une performance correcte", Openda reste humnle après sa performance XXL

Après la rencontre, en zone mixte, l'attaquant de 23 ans est revenu sur cet après-midi de gala où tout lui a souri. "Je suis très fier de ce qu'on a montré sur le plan collectif. On est venus avec l'intention de gagner. On savait très bien que venir jouer ici à Clermont à 13h, ça n'allait pas être facile mais on a quand même réussi à prendre les trois points. J'ai marqué un triplé et délivré une passe décisive, je pense que c'est une performance assez correcte ! Je suis fier de moi et fier de l'équipe."

"Effacer un Lillois des tablettes pour mettre un Lensois, c'est pas mal !"

Auteur du triplé le plus rapide de l'histoire du championnat de France, Openda n'a pas manqué d'esquisser un sourire lorsque les journalistes lui indiquaient qu'il avait battu de quatre secondes l'ancien détenteur du record... un certain Matt Moussilou avec le LOSC contre Istres en 2005. "Forcément, effacer un Lillois des tablettes pour mettre un Lensois, je pense que c'est pas mal !"

Grâce à un succès qui fuyait les Lensois depuis le 19 février et une victoire contre Nantes (3-1), les Sang et Or remontent à la troisième place du classement, en attendant les matchs de Monaco - face à Reims à 17h - et de l'OM - contre Strasbourg à 20h45.