Lens-Clermont: l’incroyable boulette de Djoco sur le but de Sotoca

Opposé à Clermont ce samedi lors de la 29e journée de Ligue 1, le RC Lens inscrit son deuxième but grâce à Florian Sotoca. L’attaquant lensois a profité d’une énorme erreur du gardien auvergnat Ouparine Djoco.

Après-midi cauchemardesque pour Ouparine Djoco. Le gardien de but de Clermont n’est pas près d’oublier son match face à Lens ce samedi, lors de la 29e journée de Ligue 1. Alors que le promu s’apprête à regagner les vestiaires avec un score nul 1-1 à la pause, le portier est en possession du ballon pour une probable dernière action dans le temps additionnel.

Excentré côté gauche, il met le ballon sur la pelouse hors de sa surface pour le dégager au pied. Mais il pousse le ballon un peu loin et, n’ayant pas vu Florian Sotoca dans son dos, se le fait chiper au dernier moment. Malin et opportuniste, l’attaquant lensois pivote et réussit l’exploit de redresser le ballon, qui finit sa course dans le but vide dans un angle très fermé.

Lens-Clermont : la boulette de Djoco devant Sotoca © Prime Video

Sotoca: "Je pensais qu’elle allait prendre le poteau"

Le pauvre Ouparine Djoco ne peut que constater les dégâts et se prendre la tête entre ses deux mains. Un vif échange suivra avec ses défenseurs qui finiront par l'encourager. "Ça va être compliqué pour lui", prévient Sébastien Piocelle sur RMC.

Quant à Floriant Sotoca, il ne voulait pas fanfaronner au moment de raconter son but à la pause: " Je sens que le gardien ne me voit pas dans le dos, dit-il au micro de Prime Video. Je gagne du temps, j’essaie de tout faire pour qu’il ne me voit pas. Je savais qu’il allait la poser au pied. Je la mets dans un angle compliqué. Je pensais qu’elle allait prendre le poteau. C’est de la réussite mais tant mieux pour nous tous."