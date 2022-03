Ligue 1: Lens jouera avec un maillot aux couleurs de l’Ukraine contre Clermont

Les joueurs du RC Lens joueront en bleu et jaune, les couleurs de l’Ukraine, samedi lors du match de la 29eme journée de Ligue 1 face à Clermont au stade Felix-Bollaert. Arnaud Pouille, directeur général du club sang et or, s'en explique à RMC Sport.

Belle initiative du RC Lens. Une fois n’est pas coutume, les Nordistes vont délaisser leur traditionnel maillot sang et or pour un ensemble bleu et jaune, les couleurs de l’Ukraine, samedi pour affronter Clermont (17h) au stade Felix-Bollaert lors de la 29eme journée de Ligue 1.

Avec ce changement de tunique symbolique, le RCL entend exprimer son soutien au peuple ukrainien, en guerre avec la Russie depuis 23 jours. Les joueurs joueront avec un maillot bleu floqué de quelques messages. Le short et les bas seront jaunes. "Dans une région où la révolution industrielle du début du XXe siècle a engendré une forte immigration et où le vivre ensemble apparait comme une valeur cardinale, cette approche inédite du Racing vise à clamer un attachement viscéral à la tolérance, la solidarité et la paix", indique un communiqué posté ce vendredi sur le site du club.

"Un message de paix"

"Tout part d’un message de supporters qui s’adresse à Joseph Oughourlian (propriétaire du club) en lui suggérant que l’équipe joue aux couleurs de l’Ukraine, raconte Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens au micro de RMC Sport. Joseph m’a appelé pour en parler. Je suis allé voir le staff, le capitaine et le vice-capitaine. J'ai senti tout de suite qu’il avait une adhésion. On a bien sûr discuté aussi avec Clermont qui était ravi de s’associer à l’opération."

Les maillots seront mis aux enchères

Et le dirigeant lensois de poursuivre: "On ne parle pas que de Lens dans cette opération. Le foot est un sport universel. On est une région qui est faite d’immigration et de tolérance. C’est un message de paix. Quand vous voyez les larmes du joueur de West Ham, Andriy Yarmolenko, ça saisit tout aficionados du foot", appuie Pouille. Les maillots portés par les Lensois seront mis aux enchères dès lundi sur une plateforme digitale. Par ailleurs 500 exemplaires seront également mis en vente dans les magasins Auchan, partenaire du club. Tous les bénéfices seront reversés aux victimes du conflit en Ukraine.