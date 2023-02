Lens: Haise, Cabot... les Sang et Or très en colère après l'arbitrage à Brest

Lens a concédé un nul fâcheux à Brest (1-1) dimanche et fait du surplace en Ligue 1 depuis une semaine. Mais l'équipe de Franck Haise a aussi dû digérer trois décisions très défavorables de l'arbitre de la rencontre, M. Bastien.

Lens ne gardera pas un souvenir inoubliable de son dernier voyage à Brest (1-1), que le club artésien a quitté dimanche avec un ressentiment désagréable. Une rancœur nourrie à l’égard de l’arbitrage par une accumulation d’erreurs un peu trop grossières au goût de son entraîneur, Franck Haise. En première période, M. Bastien aurait pu siffler un penalty pour une main de Belkebla (32e).

Après une frappe de Machado repoussée par Bizot dans la surface, le Colombien a tenté de reprendre le ballon mais celui-ci a été dévié de la main par Belkebla. "J’ai revu les images mais j’avais déjà une idée assez claire du but brestois même si j’ai des yeux de 52 ans", a ironisé Franck Haise. Pour l’ancien arbitre Saïd Ennjimi, interrogé par le quotidien L’Equipe, il ne fait aucun doute que le penalty aurait dû être accordé. "La course du ballon est déviée par le bras, ce n’est pas naturel."

"J'ai un joueur aux urgences"

Mais ce n’est pas l’erreur la plus lourde commise par le corps arbitral dans cette rencontre. En seconde période, le milieu de terrain Pierre Lees-Melou bénéficie à la 54e d’un contre favorable qui le met dans le sens du but pour lancer Le Douaron sur l’ouverture du score, mais l’ancien Angevin s’est emmené le ballon de la main au passage. Le but sera validé malgré l’intervention de l’assistance vidéo. M. Bastien n’ayant pas souhaité lui-même revoir les images. "On ne comprend pas pourquoi le VAR n’a pas été utilisé", s’est emporté Julien Le Cardinal, qui a vécu sa première titularisation à Brest dimanche.

"Qu’il y ait débat sur le penalty pour nous, pourquoi pas. Mais sur l’action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon dans un sens contraire, une main offensive qui doit être sifflée, elle ne l’a pas été. On m’a dit que c’était checké, que la main était au sol, mais elle n’est pas au sol", a déclaré Franck Haise, passablement agacé. "Les mecs dans le camion… c’est terrible. Encore mon ami Ben El Hadj (ndlr, Hakim Ben El Hadj, assistant vidéo sur ce match) qui est à la ramasse", a tweeté Jimmy Cabot. "Le but aurait dû être refusé, c’est clair et net", reconnaît Saïd Ennjimi ce lundi matin. Dans la foulée, Brest aurait pu se retrouver en infériorité numérique.

Heureux passeur décisif, Pierre Lees-Melou aurait dû quitter ses partenaires avant l’heure de jeu pour un tacle rugueux sur Machado (57e), sacrément amoché au sortir de cette action, alors que le Brestois était déjà averti. Touché à une cuisse, Machado souffre également d’une fracture ouverte au pouce. "J’ai un joueur aux urgences, sur un tacle que j’estime très limite, qui vaut au moins un jaune, alors que le joueur avait déjà pris un jaune", a commenté Franck Haise.

A onze contre dix, le RC Lens aurait pu espérer l’emporter, et il a bien failli réussir son coup en fin de match, à onze contre onze, après l’égalisation de Gradit (85e), sur un ballon mal dégagé par Bizot. Mais le gardien brestois, auteur de plusieurs parades décisives, a remporté l’ultime duel de la soirée face à Rémy Labeau-Lascary (88e), préservant un point du nul vraiment heureux.