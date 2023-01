Troyes-Lens: l'agacement de Franck Haise concernant le temps additionnel

Au micro de Prime Video après le match nul entre Troyes et Lens (1-1) samedi lors de la 20e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, s'en est pris à l'arbitrage de la rencontre. En cause: le temps additionnel jugé dérisoire après les nombreux arrêts de jeu durant la partie.

Grâce à un but tardif de la recrue Adrien Thomasson, Lens a évité de tomber dans le piège troyen ce samedi au stade de l'Aube (1-1) lors de la 20e journée de Ligue 1. Mis en difficulté par les hommes de Patrick Kisnorbo, bien organisés défensivement, les Sang et Or ont manqué de précision pour décrocher les trois points. Ils voient ainsi le PSG avoir l'opportunité, en cas de victoire dimanche soir contre Reims (20h45), prendre cinq points d'avance au classement de la Ligue 1.

"Il y avait 15 minutes pendant le Mondial, là on passe à quatre sur un match qui en aurait valu sept ou huit?"

Mais après le coup de sifflet final, une fois n'est pas coutume, le manager lensois Franck Haise avait des choses à dire sur le temps additionnel accordé par l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin, et ses assistants. Interrogé par Prime Video, l'homme de 51 ans a laissé exprimer sa frustration - qui lui a valu un carton jaune - considérant que les nombreux arrêts de jeu en deuxième période auraient dû donner lieu à davantage que quatre minutes de temps en plus.

"Comment voulez-vous mettre quatre minutes sur un match comme ça ? Il y a eu cinq sessions de remplacement, recours à l'assistance vidéo, plusieurs petites blessures, des arrêts de jeu pour des crampes... À un moment il faut être sérieux. Je veux même bien prendre un carton jaune pour ça, je m'en fous ce n'est pas le problème, mais je ne peux pas ne pas réagir. Je suis calme mais à un moment donné, il faut être sérieux. Il y avait 15 minutes pendant la Coupe du monde, là on passe à quatre minutes sur un match qui en aurait valu sept ou huit? Il y a eu six minutes d'ailleurs au final, enfin c'est pas très grave..."

Toujours est-il que les Lensois n'auront pas le temps de trop tergiverser puisqu'un rebond est attendu dès mercredi à domicile contre Nice pour la 21e journée de Ligue 1.