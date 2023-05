Lens: Haise impatient de défier l'OM dans le choc pour la deuxième place

Vainqueur à Toulouse ce mardi soir (1-0), Lens est revenu à un petit point de l'OM au classement de la Ligue 1. Le tout avant un choc entre les deux formations, samedi soir à Bollaert, qui pourrait être décisif dans la bataille pour la deuxième place. De quoi enthousiasmer le technicien artésien, Franck Haise.

Franck Haise le reconnait lui-même: en s'imposant ce mardi soir à Toulouse en match en retard de la 33e journée de Ligue 1 (1-0), deux jours après la nouvelle déroute de Monaco (défaite 4-0 contre Montpellier), Lens a "marqué un grand coup" dans la course pour le podium, même si "rien n'est garanti".

Toujours est-il qu'avec huit points d'avance sur l'ASM, les Lensois peuvent maintenant regarder devant. C'est-à-dire du côté de l'OM, dauphin du PSG avec un petit point de plus que les Artésiens. Un OM que recevra justement le RCL samedi soir à Bollaert, dans le choc de la 34e journée qui pourrait s'avérer décisif pour la deuxième place. De quoi enthousiasmer le technicien nordiste.

Une finale ? "Pas du tout"

"C'est à nous de continuer sur ce chemin. Le match face à Marseille, c'est un match qui va être compliqué mais qui va aussi être très beau à jouer", a-t-il lâché en conférence de presse, en invitant à la "lucidité" quant à un possible titre de champion.

Si le choc de samedi s'annonce palpitant, Haise refuse toutefois d'ajouter de la pression inutile. Ou plutôt, il préfère la mettre sur son adversaire. "Est-ce que c'est une finale? Non, pas du tout, a-t-il lâché un peu plus tôt au micro de Prime Vidéo. Il reste cinq matchs. On va essayer de faire notre meilleur match possible, avec un adversaire qui ambitionne toujours d'aller chercher la première place. On est content d'être 3e avec 69 points. Si on peut faire un gros match, parce qu'il faudra en faire un très gros pour les battre, on ne va pas s'en priver".