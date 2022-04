Lens: Haise trouve du prestige à l'Europa Conference League

Bien placé dans la course à l’Europe, le RC Lens et Franck Haise accueillent Nantes ce samedi (17h). L’entraîneur des Sang et Or reconnaît volontiers le prestige de l'Europa Conference League, nouvelle coupe d’Europe.

4 octobre 2007. C’est la date du dernier match européen disputé par Lens. Les Sang et Or s’étaient inclinés 2-1 contre Copenhague en Coupe de l’UEFA (ex Ligue Europa). Cette saison, le club du Pas de Calais a une occasion en or d'imiter la bande de Jérôme Cousin. 7e avec 54 points, Lens rêve d’Europe et ce peu importe la compétition. Interrogé en conférence de presse sur le parcours de l'Olympique de Marseille en Europa Conference League, Franck Haise ne crache pas la dernière venue en matière de compétition européenne. "C'est prestigieux de gagner une coupe d’Europe, estime le tacticien de 51 ans. Si un jour on était à cette place là… je serai très heureux d’être en passe de remporter une coupe d’Europe."

Cette nouvelle compétition en quête de crédibilité, peut compter sur un casting alléchant pour sa première édition : "Certes, il y a la Ligue des champions, c’est le haut du panier mais je pense que gagner la Conference League, il y a beaucoup de clubs qui aimeraient. Quand on voit l’AS Rome ou Marseille dans la course, ça reste une très belle compétition", appuie Haise.

Si le RC Lens veut regoûter aux soirées européennes, il faudra se défaire du FC Nantes, dont l’entraîneur, Antoine Kombouaré, avait oublié l’existence de cette fameuse C4. En cas de succès sur les Canaris, les Lensois reviendraient à hauteur de Nice, actuel 5e et virtuellement qualifié pour la Ligue Europa Conférence.