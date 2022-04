Lens: Haise croit toujours à l’Europe mais à une condition

Lens s’est relancé dans la course à l’Europe grâce à ses récents succès contre Nice et Lille. A la veille de la réception de Montpellier ce mercredi lors de la 33e journée de Ligue 1, Franck Haise rêve toujours d’une qualification continentale mais seulement si les Nordistes parviennent à enchaîner.

Entretenir la flamme. L’euphorie de la victoire dans le derby du Nord contre Lille (2-1) reste vivace dans l’esprit des supporters lensois. Mais Franck Haise et ses joueurs doivent déjà passer à autre chose avec la réception de Montpellier ce mercredi lors de la 33e journée de Ligue 1. L’entraîneur des Sang et Or espère voir son groupe décrocher un troisième succès consécutif pour se rapprocher du top 5 et garder l’espoir de jouer une compétition européenne la saison prochaine. Septième du classement, les Nordistes accusent trois points de retard sur la cinquième place.

"Evidemment que c’est possible quand à six journées on est toujours dans la course, estimé l’entraîneur de Lens ce mardi face à la presse. [C’est possible] avec une dynamique dans le jeu, dans l’état d’esprit et dans les résultats avec trois victoires sur les quatre derniers matchs. Je pense que l’on n’était pas loin d’accrocher quelque chose aussi à Strasbourg (défaite 1-0, ndlr)."

Une dynamique à entretenir

Une défaite concédée sur la pelouse de la Meinau face à un concurrent pour l’Europe qui prive pour l’instant les Sang et Or du top 5 en Ligue 1. Mais pas le temps de regretter pour Franck Haise et son groupe. Depuis cet échec en Alsace, Lens a battu deux autres rivaux pour la qualification européenne en l’emportant largement contre Nice (3-0) puis en s’imposant à Lille lors du derby du Nord (2-1). Des succès qui ont relancé l’équipe nordiste dans la course à l'Europa Conference League. Un succès contre Montpellier ce mercredi entretiendrait la belle série avant un déplacement périlleux à Paris ce week-end. Enchaîner, voilà la clé d’un sprint final réussi en championnat.

"La dynamique est intéressante mais la dynamique demande toujours à être entretenue, a encore estimé l’entraîneur lensois en conférence de presse. C’est à nous de le faire. On est là et heureux d’être là."

Lui aussi interrogé sur les chances de finir européen, Florian Sotoca partage les ambitions de Franck Haise et veut tout donner jusqu’à la fin de saison en L1.

"On est des compétiteurs. On a tous envie de gagner les matchs, a lancé l’attaquant de 31 ans. Il nous reste six matchs pour finir le plus haut possible et prendre le plus de plaisir possible. C’est ce que l’on va essayer de faire dès mercredi. On sait que cela va être un match aussi compliqué que ceux de Nice et Lille car tous les matchs de Ligue 1 sont compliqués." En Ligue Europa ou en Europa Conference League, Lens rêve toujours d’Europe. Encore faut-il ne pas laisser des points en route ce mercredi contre Montpellier.