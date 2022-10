Lens: la belle déclaration d'amour de Fofana aux supporters lensois

Chouchou du public de Lens, Seko Fofana a fait une belle surprise à ses fans il y a quelques semaines en prolongeant son contrat, alors qu’il a été annoncé vers la sortie lors du mercato estival. Dans une interview à L’Equipe, le milieu de terrain a partagé tout le respect qu’il a pour les supporters.

Entre Lens et Seko Fofana (27 ans), c’est une histoire qui roule parfaitement depuis l’été 2020. Depuis sa venue de l’Udinese, le milieu de terrain n’a jamais cessé de prouver qu’il est à la fois un élément très fiable dans l’entrejeu lensois, et un des meilleurs à son poste en Ligue 1. À tel point que durant le dernier mercato estival, Fofana semblait destiné à franchir un cap.

Mais à la surprise générale, l’Ivoirien est resté à Lens et a même prolongé son contrat jusqu’en 2025. Une manière aussi de remercier les supporters lensois auprès de qui il a une grosse cote de popularité. Dans un entretien pour l’Equipe, Fofana en a dit plus sur cette relation qui lui est chère: "Les gens dans la rue sont très reconnaissants de nos performances (…) Je trouve les gens du Nord attachants, proches des joueurs. Si j’avais un problème, il pourrait être résolu en une heure avec un appel sur les réseaux sociaux, tellement ils sont bienveillants."

L’anecdote de "Bienvenue chez les Ch’tis"

Avant d’arriver dans le Nord, Fofana savait où il mettait les pieds. Un film français bien connu et sorti en 2008 a même en quelque sorte facilité son adaptation: "Quand j’ai vu le film "Bienvenue chez les Ch’tis", j’ai compris où je mettais les pieds." Loin de la chaleur du sud qu’il a pu connaître à Bastia, Fofana est désormais parfaitement habitué aux températures plus fraîches de Lens.

Mais le milieu et ses coéquipiers auront l’occasion de réchauffer la ville, en particulier le stade Bollaert, à l’occasion du choc de ce dimanche entre Lens et Lyon (à 20h45). Une nouvelle fois, les Lensois pourront compter sur les fans pour donner de la voix, un soutien précieux pour Fofana que ce soit à domicile ou à l'extérieur: "Leur présence partout à l’extérieur montre leur envie de nous suivre. Ils sont fantastiques (…) Une partie de leur vie dépend de nos résultats. On peut perdre. À condition de tout donner."

Un état d’esprit aperçu chez les joueurs depuis maintenant plusieurs mois. Cette saison encore, les Nordistes pointent à la 4e place au classement et n’a encore jamais perdu en Ligue 1. Ils restent néanmoins sur un match nul 0-0 contre Nantes.