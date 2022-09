Lille-Lens: comment les supporters lensois se procurent des billets à l'aide de faux comptes Twitter

Pour tenter d'obtenir des billets pour le derby du Nord à Pierre Mauroy le dimanche 9 octobre, les supporters lensois sont parfois prêts à tout.

Le derby du Nord n’est prévu que dans dix jours, le dimanche 9 octobre, au stade Pierre-Mauroy, mais une certaine tension se fait déjà sentir entre les supporters des deux camps, sur fond d’une guéguerre qui se joue en partie sur la toile pour obtenir des billets. La billetterie grand public n’est pas encore ouverte. Théoriquement, seuls les abonnés lillois sont autorisés à se procurer des tickets pour le match depuis le 15 septembre. Mais les supporters Sang et Or ont su jouer de ruse et de malice pour contourner une opération commerciale du LOSC censée bénéficier uniquement aux supporters des Dogues.

Une simple peluche fait parfois l'affaire

La Voix du Nord raconte par exemple comment un supporter lensois s’est fait passer pour un fan lillois en créant un compte Twitter très ressemblant à celui d’un supporter adverse. Et ce, afin d’obtenir auprès d’un supporter lillois un code permettant d’obtenir des billets. Des comptes suivis aux publications, le supporters lensois n’y a vu que du feu. D’autres supporters lensois ont eux profité des codes délivrés en boutique pour l’achat de produits à l’effigie du club. Un supporter interrogé par La Voix du Nord raconte ainsi comment, grâce à l’achat d’une simple peluche, immédiatement jetée à la poubelle, il s’est procuré cinq places pour plusieurs de ses amis du RCL.

Des centaines de Lensois auraient ainsi obtenu des billets hors tribune visiteurs, tandis que d'autres ont fait jouer le relationnel ou se sont reposés sur le cercle familial, certains familles comptant parfois autant de suppoeters du RCL que du LOSC. De quoi susciter un peu de crispation côté lillois, même si certains Lensois assurent qu’ils se feront discrets en tribunes, "sans signe distinctif pour éviter les problèmes".

Lors du derby du Nord joué à Bollaert, la saison dernière, des supporters du LOSC avait lancé des projectiles en direction des Lensois. Une action qui avait provoqué l'envahissement du terrain par les supporters de la tribunes Marek, désireux d'en découdre avec le rival. Le match avait commencé par un tifo lensois insultant pour réchauffer l'atmosphère déjà bouillante. Les deux clubs avaient été sanctionnés.