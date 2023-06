Lens: la folie à Bollaert pour le retour des héros lensois dans la nuit

L'ambiance était encore magnifique samedi soir à Bollaert, où le public a pu regarder sur écran géant la victoire des Sang et Or contre Auxerre (3-1), avant de faire la fête avec les hommes de Franck Haise tard dans la nuit.

Un état d’esprit épatant jusqu’au bout. Assuré avant même le coup d’envoi de terminer à la deuxième place et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens a bouclé la saison 2022-2023 de Ligue 1 en beauté en allant s'imposer 3-1 sur le terrain d’Auxerre. Un match diffusé en direct à Bollaert-Delelis devant... 37.000 spectateurs sur des écrans géants. Le public sang et or a pu vibrer sur le doublé d’Alexis Claude-Maurice et le 21e but de la saison de Loïs Openda.

"On s'en souviendra longtemps"

Avec 84 points au compteur, les protégés de Franck Haise finissent à seulement une unité du champion parisien. A Lens, la fête s’est poursuivie très tard dans la nuit. Les joueurs sont arrivés en bus à Bollaert à 3h15 (au lieu de 2h30 à cause d’un souci avec l’avion) et ils étaient encore 15.000 supporters en tribunes pour les accueillir. Tour d'honneur, chants avec le public, feu d'artifice, Florian Sotoca qui joue au journaliste avec Brice Samba avec le micro RMC Sport... l'ambiance était sublime !

"Cette journée résume notre saison. On a été sérieux à Auxerre et on est récompensés par cette fête. Il faut en profiter ! On kiffe ! On s'en souviendra longtemps", nous a confié Adrien Thomasson. Même émotion du côté de Franck Haise : "Ce sont des moments uniques, une saison unique. On est un peu déçus d'arriver tardivement, mais on peut encore partager ça avec tous ces fidèles, ces passionnés, ça fait beaucoup de bien ! 84 points, c'est exceptionnel. On est un beau vice-champion. On va savourer et remercier le public." "On a joué notre jeu et on a gagné. C’est une fierté. Ce club est exceptionnel, on profite de tout ce qui nous arrive", a aussi savouré Florian Sotoca.

Lens © RMC Sport

Bollaert © RMC Sport

La victoire lensoise a aussi fait les affaires des Nantais, maintenus in extremis grâce à ce résultat et à leur succès obtenu dans le même temps contre Angers (1-0).