Lens: la tribune Marek fermée contre Bordeaux... parce qu'il n'y a pas de sièges

L'actuel protocole sanitaire empêchant officiellement les clubs d'avoir du public debout dans les stades, le RC Lens doit se passer de sa tribune Marek pour le match de championnat prévu dimanche contre Bordeaux. Les supporters lensois seront répartis dans d'autres zones de l'enceinte.

À 48h près, le kop lensois aurait pu profiter de son emplacement habituel. Mais dimanche, pour la rencontre entre le Racing Club de Lens et les Girondins de Bordeaux, dont le coup d'envoi est prévu à 17h05 à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, la tribune Marek sera fermée. En cause: l'absence de sièges, qui se heurte au protocole sanitaire.

Depuis le 2 février, il n'y a plus de jauge de spectateurs dans les stades. Cette mesure, prise par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, a été levée avec le décret du 22 janvier. Mais pour que les clubs se passent de cette contrainte, une règle est imposée: que le public soit assis. "Les zones debout dans les stades sont assimilées aux autres rassemblements prohibés, comme les concerts, les repas collectifs debout", explique Arnaud Pouille, directeur général du club.

Seulement, la tribune Marek de Bollaert est une tribune debout avec des garde-corps, mais pas de sièges. La situation est ubuesque au regard de ce qu'il se passe dans les autres stades français, où les supporters se mettent debout devant les sièges.

Dérogation rejetée

"C'est vraiment dommage", déplore l'attaquant lensois Florian Sotoca, malgré tout "content" de retrouver le public après un mois de jauge. "C'est ridicule, fustige Norman Noisette, président du groupe de supporters 12 Lensois. Ce sera une première de voir le kop dans le parcage visiteur sang et or, mais le plus triste est que cette magnifique tribune sera vide".

Une demande de dérogation a été soumise par le club au comité interministériel de crise. En vain. "Il ne faut pas non plus blâmer les autorités, qui nous ont bien aidé pour le passage en tribune debout", ajoute Arnaud Pouille.

La fin de cette distinction entre tribunes debout et tribunes assises est prévue pour le 15 février, soit deux jours après Lens-Bordeaux. Pour Bollaert, le retour à la normale aura donc lieu le 19 février, avec le match contre l'Olympique Lyonnais. En attendant, face aux Girondins, les 4.200 supporters de la Marek seront répartis dans le parcage visiteurs de la tribune Trannin, pour les groupes de supporters, et en Delacourt pour les indépendants.