Ligue 1: Lorient domine Lens et signe sa première victoire depuis... septembre

Après 15 matchs sans victoire, Lorient renoue avec le succès pour la première fois depuis septembre, en battant Lens au Moustoir (2-0) en Ligue 1. Les hommes de Christophe Pélissier sortent provisoirement de la zone rouge.

Lorient sort enfin la tête de l'eau. Après 15 matchs sans victoire (le 22 septembre face à Nice), les Merlus ont triomphé au Moustoir face à Lens (2-0) et sortent provisoirement de la zone de relégation. Les hommes de Christophe Pélissier ont fait preuve de réalisme face à des Lensois en manque d'idées, qui enchaînent un troisième revers de rang après Marseille et Monaco. Lorient a su faire la différence sur son premier tir cadré, puisque le jeune Soumano a ouvert le score après un bon travail de Laurienté sur le côté gauche. Un beau cadeau pour sa première titularisation.

>> Revivez Lorient-Lens

Cahuzac expulsé

Sonné, le Racing Club de Lens a également perdu Jonathan Gradit sur blessure, obligé de quitter ses partenaires à la demi-heure de jeu. Malgré la possession, les coéquipiers de Seko Fofana n'ont pas su quoi faire du ballon et ont concédé beaucoup d'occasions. Sans complexe, les Lorientais ont procédé en contre mais ont confirmé leurs difficultés dans cette phase de jeu, en touchant le poteau par l'intermédiaire de Terem Moffi.

De retour de la CAN, Ibrahima Koné a tué tout suspense dans le dernier quart d'heure sur un contre rondement mené, et Yannick Cahuzac a été expulsé côté lensois. Avec cette victoire, Lorient, lanterne rouge éphémère après le succès de Saint-Etienne, se hisse à la 17e place. Lens reste neuvième sous la menace de Nantes, qui se déplace à Strasbourg ce dimanche (15 heures) et Lille qui reçoit le PSG quelques heures plus tard (20h45).