Lens: le conseiller de Fofana répond aux rumeurs sur le PSG et l'OM

Epatant dans l’entrejeu depuis son arrivée au RC Lens à l’été 2020, Seko Fofana sera probablement un des noms qui ressortira le plus lors du prochain mercato estival. Un des conseillers du joueur, Antony Mendez a été interrogé par Foot Mercato sur l’avenir de l’Ivoirien.

Sauveur du Racing Club de Lens lors du derby contre Lille en Coupe de France, avec à son actif un doublé et un tir au but décisif, Seko Fofana (26 ans) a une nouvelle fois prouvé qu’il est l’un des meilleurs joueurs à son poste en France.

Bluffant par son gros volume de jeu et sa capacité à être décisif (cinq buts en championnat), le milieu de terrain - sous contrat jusqu'en 2024 - sera certainement courtisé l’été prochain. Interrogé par Foot Mercato sur un possible intérêt du PSG ou de l’OM, Antony Mendez, qui est l’un des conseillers du joueur, n’a fermé la porte à aucune de ces formations: "Ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko."

"Je n’ai aucun doute sur sa capacité à être performant en Ligue des champions"

Si le conseiller n’a pas fermé la porte à un départ de Fofana à la fin de la saison, Antony Mendez a également évoqué une possible prolongation de contrat avec Lens, un club où il brille: "Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement (…) Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensois, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui."

Même s’il est redoutable en France, les fans de football n’ont pas encore eu l’occasion de voir l’Ivoirien évoluer en Ligue des champions. Un détail qui ne fait pas peur au représentant, certain que Fofana n’aurait pas de mal à s’y illustrer: "Je n’ai aucun doute sur sa capacité à être performant en Ligue des champions. Dans cette compétition, il y a beaucoup d’intensité et peu de temps mort, sa capacité athlétique hors norme sera encore plus visible."