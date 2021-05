Lens-Lille: la grosse colère de Leca contre l'arbitrage

Après la défaite 3-0 de Lens contre Lille, ce vendredi en Ligue 1, Jean-Louis Leca a déploré l'arbitrage de Clément Turpin, estimant que ce dernier aurait dû aller consulter l'écran de l'assistance vidéo sur le penalty accordé aux Lillois dès la première minute.

Ce penalty accordé au bout de 62 secondes de jeu pour une bousculade de Seko Fofana sur Jonathan Bamba fait grincer des dents. Jean-Louis Leca, gardien du Racing Club de Lens, battu 3-0 par le Losc dans la soirée de vendredi, a fustigé l'arbitrage de Clément Turpin après le coup de sifflet final. Il lui a reproché, dans l'interview de bord de terrain sur Canal+, de ne pas être allé consulter l'écran de contrôle de l'assisstance vidéo (VAR).

"Il y a juste à aller voir une caméra, et on plie le débat", s'est-il indigné, avant d'accabler le système de notation des arbitres français. "Le seul problème en France, c'est que les arbitres sont sanctionnés quand ils font une erreur, a-t-il ajouté. S'ils vont voir le VAR et qu'ils se déjugent sur leur erreur, ils sont encore plus sanctionnés. Voilà pourquoi ils ne vont pas voir la VAR. Tout simplement".

"En plus de faire une erreur au bout d'une minute de jeu, il nous plie le match avec l'expulsion de Clément Michelin", a déploré Jean-Louis Leca.

Pour Haise, Lens a perdu à cause des "faits de jeu"

Également devant les caméras de Canal+, Franck Haise, le coach des Sang et Or, a lui aussi exprimé sa désapprobation concernant l'arbitrage. "Je ne sais pas quoi dire. La défaite, je la mets sur le compte des faits de jeu. Mais on ne va pas en parler. Je suis déçu, c'est tout", a-t-il déclaré, après avoir estimé qu'il avait "forcément des contacts dans le football".

"Pendant 30-35 minutes, on a réussi à proposer des choses intéressantes, a-t-il ajouté. On a deux ou trois situations. Puis après, il y a un magnifique but et le carton rouge. Il n'y a plus beaucoup de match ensuite. (...) C'est un vrai regret qu'il n'y ait pas eu ce match à 11 contre 11, qu'on n'ait pas pu avoir toutes nos armes jusqu'au bout. C'est comme ça, il faut rebondir".