Lens-Lille: le LOSC survole le derby, ça commence à sentir bon pour le titre

Face à des Lensois rapidement réduits à dix, les joueurs du LOSC n'ont pas fait de détail pour s'adjuger le 112e derby du Nord (3-0), ce vendredi, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Le PSG est repoussé à quatre longueurs du leader lillois.

Il serait peut-être prématuré de mettre le champagne au frais, mais Lille peut au moins se permettre de passer commande. Car le titre de champion se rapproche. Encore un peu plus. Forts de leur victoire ce vendredi contre Lens (3-0), en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, les Dogues trônent sereinement en tête du classement. Avec quatre points d’avance sur des Parisiens qui se rendront dimanche soir sur le terrain du Stade Rennais (21h). Monaco est provisoirement repoussé à sept longueurs.

Bien sûr, le suspense reste entier et c’est ce que martèlera dans les jours à venir un Christophe Galtier sans doute déjà tourné vers la réception de Saint-Etienne (16/05) et le déplacement à Angers (23/05), les derniers rendez-vous au programme de son équipe.

En attendant, le coach nordiste peut au moins prendre le temps de souffler: ce 112e derby du Nord a été parfaitement géré par ses Lillois, bien aidés, aussi par quelques erreurs lensoises.

Il n’a fallu que quatre minutes à Burak Yilmaz pour ouvrir le score et refroidir des Sang et Or accueillis en héros par leurs supporters à leur arrivée au stade Bollaert. Clément Turpin a désigné le point de penalty d'entrée après une charge de Seko Fofana et Jonathan Clauss sur Jonathan Bamba, permettant à Yilmaz d’allumer Jean-Louis Leca (4e). Dans une forme étincelante, le Turc, qui rappelons-le est arrivé libre l’été dernier dans le Nord, s’est chargé de faire le break avant la pause (40e). Sur une frappe dingue aux 25 mètres. Un missile du gauche pour le droitier de 35 ans.

Une mission trop complexe pour Lens

Un but exceptionnel, encore un pour celui qui en est désormais à 15 réalisations pour sa première année dans l’Hexagone. Et un nouveau coup dur pour des Lensois réduits à dix un peu plus tôt après l’exclusion de Clément Michelin (35e), renvoyé aux vestiaires pour deux cartons jaunes reçus en six minutes. Le premier pour un excès d’engagement sur Yilmaz, le second pour avoir laissé traîner son coude sur un duel aérien. Trop difficile, dans ces conditions, d’espérer renverser la situation pour l’équipe de Franck Haise, qui n’a toutefois pas abdiqué.

Vigilant en première période sur des tentatives d’Ignatius Ganago, Mike Maignan n’a pas été malheureux au moment de voir l’ancien Niçois frapper au-dessus de la barre sur un retourné (62e). Le portier français, annoncé proche de l'AC Milan, a aussi répondu présent devant Fofana (84e).

Et Lens n’a pu que s’incliner devant la maîtrise lilloise. Sérieux et bien organisés, même sans Benjamin André, les visiteurs ont balayé les derniers espoirs adverses grâce à Jonathan David (60e). A l’affût sur un ballon repoussé plein axe par Leca, le Canadien est venu porter le score à 3-0. Sans forcer. Forcément frustrant pour Lens, en quête d’une place européenne pour sublimer une saison jusqu'à présent magnifique, mais qui recule aujourd'hui à la sixième place derrière l'OM. Les Lillois, eux, ont déjà battu leur record de points depuis le passage de la Ligue 1 à 20 clubs (79 contre 76 lors de leur titre en 2010-2011). Galtier rappelera à ses joueurs qu'il en faudra encore quelques-uns, a priori, pour pouvoir déboucher le champagne.