Lens-Lille: le gardien du LOSC Lucas Chevalier, un Lillois… dans une famille de supporters lensois

Le derby entre Lens et Lille, ce samedi pour le compte de la 26 journée de Ligue 1 (17h), est toujours une rencontre spéciale pour Lucas Chevalier. Le gardien de but lillois, formé chez les Dogues, est issu d’une famille où le cœur balance clairement plus du côté des Sang et Or.

Freddy Chevalier va vivre un moment inédit. Samedi, à l’occasion du derby du Nord entre Lens et Lille, le papa de Lucas Chevalier, gardien des Dogues, va s’asseoir dans les tribunes de Bollaert avec une sensation qui n’a jusque-là jamais traversé son corps. "Je vais vous faire une confidence… J’ai plus fréquenté le Stade Bollaert que le stade Pierre Mauroy, nous assure-t-il. Venir à Bollaert en étant supporter du LOSC, ça sera une première."

Il faut dire que soutenir le voisin lillois n’était pas vraiment une habitude dans cette famille lensoise. Chez les Chevalier, le cœur avait beaucoup plus l’habitude de vivre au rythme des exploits des Sang et Or. "En fait, je suis originaire de Calais et autour il n’y a pas de club majeur, que ce soit en Ligue 1 ou ligue 2, explique Lucas Chevalier. Le LOSC, ça a toujours été mon club de cœur. Même si ce n’était pas le cas de ma famille. Mon père aimait beaucoup Lens à la fin des années 90 lorsqu’ils ont été champions de France (1998), il aimait bien cette équipe. Mon frère, lui, a évolué à Lens entre 13 et 16 ans, il a joué pour le Racing Club de Lens. Dans ma famille, tous étaient pour Lens en fait, ça n’a jamais été Lille!"

Mais tout a basculé il y a près d’une décennie quand, alors âgé de 12 ans, Lucas Chevalier rejoint le LOSC. Marqué par le doublé Coupe-championnat de 2011 et grand admirateur de Michel Bastos ("mon idole"), le gardien, déjà fan des Dogues, a transmis le virus à ses parents. Pour eux, impossible de ne pas se mettre à 100% derrière le club du fiston. D’autant que dans cette famille, le football n’a jamais vraiment été perçu comme une guerre de clochers.

Freddy Chevalier: "Le football, ce n'est pas la guerre"

"J’étais un supporter féru du RC Lens pendant de nombreuses années. Maintenant, pour nous, il n’y a pas vraiment de rivalité Lille-Lens, on aime les clubs du Nord et on n’a pas élevé nos enfants dans la haine d’une équipe ou de l’autre, indique Freddy Chevalier. Dans la famille, ça ne pose pas de problème. Le football, ce n’est pas la guerre. On se chambre un peu. Moi, maintenant, je suis supporter du LOSC, mais pour autant je continue à suivre le RC Lens. Ça s’est fait naturellement."

Samedi, à 17h, Freddy Chevalier sera accompagné par sa femme à Bollaert. "Il y a beaucoup de personnes de ma famille qui seront présentes, poursuit le papa Chevalier. Il y en a qui supporteront Lens et il y aura nous, supporters du LOSC."

Lucas Chevalier, qui a remporté son seul et unique match disputé contre le RC Lens (1-0 lors du match aller à Lille le 9 octobre dernier, 10e journée de Ligue 1), n’a donc jamais été élevé dans la détestation d’une équipe. Seulement dans le chambrage.

"Dans mon quartier, il y avait deux voisins également frères, l’un était pour Lens et l’autre pour Lille, comme mon frère et moi, se souvient le gardien lillois. Rémi, mon frère, était plus pour Lens, tandis que moi j’étais pour Lille. Et ça faisait des deux contre deux. C’était marrant, on se tirait la bourre et on se narguait lors des derbys." Samedi, ils auront une nouvelle occasion de rejouer le match. Mais cette fois en grandeur nature.