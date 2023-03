Coupe de France: pourquoi les éliminations de l’OM et Lens compliquent la course à l’Europe en Ligue 1

Les éliminations de l’OM et Lens en quarts de finale de la Coupe de France impactent indirectement la course à l’Europe en Ligue 1 puisqu’un potentiel sacre d'une des deux équipes aurait vraisemblablement rendu la sixième qualificative. Cela semble beaucoup moins évident désormais.

Les équipes de haut de tableau en Ligue 1 n’ont pas forcément accueilli d’un bon œil l’élimination surprise de l’OM en quarts de finale de la Coupe de France face à Annecy (2-2, 6 tab 7), mercredi. Hormis le PSG, détaché en tête (avec huit points d’avance sur l’OM) et jamais contre une glissade du rival honni, les autres prétendants à l’Europe ont moins de raison de se réjouir de cette issue, pas plus que de la défaite de Lens à Nantes (2-1) plus tôt.

Un potentiel sacre de l’OM ou de Lens dans la compétition lié à une présence des Marseillais (actuellement deuxièmes) ou des Lensois (quatrièmes) dans le Top 5 à l’issue de la saison aurait rendu la sixième place qualificative pour l’UEFA Conference League.

L'OL, dernier petit espoir pour le sixième

Selon les règlements en effet, si le lauréat de la Coupe de France est déjà qualifié pour une Coupe d’Europe par le biais du championnat, la qualification revient au sixième. Parmi les quatre équipes encore en lice, Lyon est le mieux placé mais reste encore à bonne distance du Top 5 (huitième à huit points de Rennes, cinquième). Toulouse (11e, à 14 points de Rennes) et Nantes (13e) sont encore plus loin alors qu’Annecy évolue en Ligue 2.

La France, cinquième au classement UEFA, compte actuellement six places qualificatives pour l’Europe: les deux premiers en Ligue de champions, le troisième au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, le quatrième et le vainqueur de la Coupe de France en phase de poule de la Ligue Europa et le cinquième en Conference League.

A moins que Lyon ne parvienne à se hisser dans le Top 5 (ce qui est tout fait faisable), la lutte promet d’être acharnée dans le Top 10 pour accrocher l’une des cinq premières places. Si Paris a fait le trou, neuf équipes semblent encore dans le coup pour y prétendre: de Marseille, deuxième (50 points) à Reims (10e, 37 points).

La saison dernière, Nantes avait remporté la compétition en s’imposant face à Nice (1-0) en finale. Le sacre des Nantais, qui avaient terminé neuvièmes du championnat, avait privé le sixième (Strasbourg) d’un strapontin européen alors qu’un succès de Nice (cinquième) aurait envoyé les Alsaciens en Conference League.