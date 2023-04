Lens-Monaco: Thomasson donne déjà rendez-vous à l'OM

En attendant le résultat de l'OM, qui pourrait être en difficulté à Lyon dimanche (20h45), Lens a mis la pression sur le club phocéen qu'il accueillera à la 34e journée, dans un choc qui pourrait être décisif pour la deuxième place du championnat de France, derrière le PSG.

Le Racing Club de Lens a frappé un grand coup en concassant l’AS Monaco (3-0), un rival pour la deuxième place que lorgne également l’Olympique de Marseille afin de disputer la Ligue des champions aux côtés du PSG la saison prochaine. S’ils n’avaient pas pu lutter à armes égales face au club de la capitale samedi dernier, en raison de l’expulsion prématurée du milieu de terrain Abdul Samed (19e), les Lensois ont fait forte impression ce samedi à domicile, où ils ont surclassé des Monégasques asphyxiés par l’enthousiasme des joueurs de Franck Haise.

Seko Fofana: "Mettre cette intensité jusqu'à la fin de la saison"

"Je pense qu'on a vraiment fait un gros match, on était même un peu déçus par le score à la mi-temps, a souri Adrien Thomasson, 3e buteur, au micro de Canal+. Parce que je pense qu'on aurait mérité de marquer un but de plus. On est resté sérieux malgré tout en seconde période, même si on a concédé quelques situations. Mais je pense que sur l’ensemble du match on mérite largement notre victoire."

"Je pense que c’est un match référence, on a fait tout ce qu’il fallait jusqu'à la fin, on a pressé, ils n'ont pas eu le temps de respirer, s’est réjoui le capitaine Seko Fofana, toujours chez nos confrères de Canal+. Le match de la semaine dernière (défaite 1-3 contre le PSG) nous a aidé, on a vu qu’à 10 contre 11 on pouvait mettre une intensité. Aujourd’hui, c'était plus facile. On est emportés par notre public, on va mettre cette intensité jusqu’à la fin de la saison."

Lens pourrait conserver jusqu’à deux points d’avance sur l’OM si Marseille devait chuter en clôture de la 32e journée face à l’OL. Les Lensois auraient alors encore un défi à relever contre Toulouse, avant un ultime grand rendez-vous cette saison à Bollaert, face à l’OM (ndlr, il restera encore quatre journées de Ligue 1 à disputer). Un choc qui pourrait permettre aux Sang et Or de creuser un écart décisif sur le principal concurrent pour la qualification directe en C1.

"On sait qu’à domicile, contre Marseille (samedi 6 mai), avec l’appui du public… on est conscient qu’on peut faire de bonnes choses”, estime Adrien Thomasson. Dans un stade en fusion, Lens a en tout cas montré que la forteresse de Bollaert était difficilement prenable.