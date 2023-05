Troyes-PSG: Ekitike titulaire, Zaïre-Emery latéral droit... la compo probable des Parisiens

Christophe Galtier devrait maintenir son organisation en 4-4-2 pour le déplacement du PSG à Troyes, ce dimanche. Lionel Messi devrait être remplacé par Hugo Ekitike.

C’est la grande question qui entoure la composition du Paris Saint-Germain, face à Troyes. Comment Christophe Galtier va-t-il composer avec l’absence de Lionel Messi, suspendu par le club pour sa virée en Arabie Saoudite ? Si un doute subsiste sur le schéma de jeu que le technicien français compte adopter, il devrait toutefois conserver une organisation en 4-4-2.

Deux joueurs devraient attirer un peu plus l'attention que les autres au stade de l’Aube. Comme expliqué sur notre site ce jeudi, Hugo Ekitike a de grandes chances de démarrer en attaque aux côtés de Kylian Mbappé, lui qui n'a plus été titulaire depuis le 11 février dernier contre Monaco.

Warren Zaïre-Emery, plébiscité par une large frange des supporters parisiens devrait débuter la rencontre sur la pelouse, mais pas à son poste de prédilection. Le milieu de terrain devrait en effet commencer au poste d'arrière droit en l'absence du Marocain Achraf Hakimi (suspendu), et des recours habituels à ce poste que sont Nordi Mukiele et Timothée Pembélé.

Dominé par Lorient (1-3) au Parc des Princes lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain ne peut plus se permettre de perdre des points dans la course au titre, d’autant que le RC Lens s’est rapproché à trois unités en battant l’OM. Une défaite ou un nul, et le club de la capitale n’aurait plus de marge sur son dauphin nordiste à quatre journées de la fin.

Un revers à Troyes aggraverait la crise que le PSG traverse au terme d’une semaine très agitée qui a vu les supporters manifester leur mécontentement de façon parfois virulente. Au match aller, l’Estac avait failli créer la surprise au Parc, obligeant les Parisiens à s’employer pour l’emporter au forceps (4-3). Mené à deux reprises, le PSG avait pu compter sur les fulgurances de son trio magique, mais ni Neymar ni Messi ne seront présents dimanche.

La composition probable du PSG:

Donnarumma - Zaïre-Emery, Ramos, Marquinhos, Bernat - Verratti, Danilo, Ruiz, Vitinha - Mbappe, Ekitike.