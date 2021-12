Ligue 1: Nantes renverse Lens et prive les Sang et Or du podium

Mené 2-0 à la pause, à domicile contre Lens, le FC Nantes est revenu en deuxième période pour s'imposer 3-2 vendredi lors de la 18eme journée de Ligue 1. Les Sang et Or manquent l’opportunité de monter provisoirement sur le podium.

Lens s’y voyait peut-être un peu trop. Avant le déplacement à Nantes, le podium provisoire était en ligne de mire des joueurs de Franck Haise. Ils ont d’ailleurs fait le boulot à la perfection en première période, malgré les absences de Kakuta, Clauss et Doucouré, blessés ou suspendus. A la pause, les Sang et Or menaient en effet 2-0.

David Pereira da Costa avait été le premier à marquer, d’une belle frappe en une touche et sous la barre, après un centre de Massadio Haïdara repoussé par Alban Lafont. Arnaud Kalimuendo, avant même le quart d’heure de jeu, avait ensuite doublé la mise. Bien lancé en profondeur par ce même Costa, il avait pris son temps pour effacer le gardien nantais et conclure dans le but vide.

Blas et Kolo Muani, puis Simon

Mais le FC Nantes, devant son public, s’est remis dans le match dès le retour des vestiaires. Avec d'abord deux hommes décisifs : Ludovic Blas et Randal Kolo Muani. Sur une frappe du premier, le second a eu un peu de réussite, déviant le ballon dans le but lensois. Quelques minutes plus tard, Kolo Muani a inscrit le but de l'égalisation sans rien devoir à la chance, après un bon débordement de Willem Geubbels. Le premier doublé de la saison pour l’attaquant nantais.

La délivrance, ensuite, est venue de Moses Simon. Dans la dernière minute du temps additionnel, le Nigérian s'est offert un slalom depuis son côté gauche pour éliminer trois joueurs et conclure d'une frappe puissante dans la lucarne. Imparable, renversant et jubilatoire pour les Canaris.

Au classement, les Lensois restent donc à la quatrième place, deux points derrière l'OM, et se retrouvent menacés par Nice, Strasbourg et Monaco. Surtout, Lens patine et n'a gagné aucun de ses cinq derniers matchs en Ligue 1. Nantes, de son côté, enchaîne une deuxième victoire consécutive et remonte provisoirement dans la première partie de tableau.