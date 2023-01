Lens-PSG: Brice Samba en colère, l'égalisation parisienne d'Ekitike fait beaucoup parler

Plus vif que la défense lensoise dans le choc de la 17e journée entre Lens et le PSG, Hugo Ekitike a récupéré le ballon qui venait d'atterrir dans les gants de Bice Samba, lequel s'en est plaint. En vain.

La fameuse zone grise a cette fois bénéficié à l’attaque sur l’égalisation parisienne, dimanche à Bollaert, lors du choc de la 17e journée de Ligue 1 entre Lens et le PSG. Brice Samba semblait pourtant s’être emparé du ballon sur la remise au second poteau de Nordi Mukiele, mais le maîtrisait-il complètement? Ekitike a-t-il heurté la main du gardien lensois ou seulement le ballon avant de le propulser au fond des filets?

C’était à l’appréciation du corps arbitral, qui a tranché en faveur de l’avant-centre parisien, malgré les protestations répétées de Brice Samba. La décision ne manquera pas de faire parler à l’issue de la rencontre, surtout si le score final est favorable au leader du championnat de France.

Brice Samba a les mains sur le ballon lorsque l'attaquant parisien le lui subtilise © @PrimeVideo

Le but d'Ekitike au contact avec Samba lors de Lens-PSG, 1er janvier 2023 © Capture écran Prime Video

Le but d'Ekitike au contact avec Samba lors de Lens-PSG, 1er janvier 2023 © Capture écran Prime Video

La réponse rapide des Parisiens est intervenue trois minutes seulement après le but des Lensois (5e) sur une séquence de jeu assez longue. Côté gauche, Carlos Soler a renversé le jeu, trouvant Mukiele à droite de la surface de réparation. Ce dernier est parvenu à remiser dans l’axe pour Ekitike qui a trompé le gardien adverse à bout portant en deux temps (8e).

Intraitable à domicile cette saison, le Racing Club de Lens a plus que bousculé le Paris Saint-Germain dans les vingt premières minutes de ce sommet du championnat de France entre le leader parisien et son dauphin Sang et Or. Gianluigi Donnarumma a été mis à contribution. Les Lensois ont fini par reprendre l'avantage grâce à Loïs Openda (28e), qui s'est joué de toute la défense parisienne.