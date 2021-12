Lens-PSG: la jolie déclaration d'amour de Verratti aux Lensois

Le milieu de terrain parisien Marco Verratti a rendu hommage à la prestation du RC Lens, pas loin de surprendre le PSG (1-1), leader de Ligue 1. Et a souligné les ressources mentales de sa propre équipe, revenue en fin de match pour accrocher le point du match nul au terme d’une nouvelle prestation décevante.

C’est une constante cette saison: sans Kylian Mbappé, il se passe peu de choses dans le jeu du PSG. Même la présence de Marco Verratti dans le onze de départ ne peut suffire à masquer les carences d’un collectif en déshérence.

Le but de Georginio Wijnaldum dans le temps additionnel, face à Lens (1-1), sauve à peine les apparences, car le résultat est on ne peut plus trompeur compte tenu de la physionomie du match et de ce que les Sang et Or ont produit pendant 90 minutes pour faire plier un PSG, certes débordés dans l’envie et les intentions le plus souvent au cours de cette partie, mais qui, au final, ne rompt pas si facilement.

Verratti: "Le public a aimé, nous un peu moins"

"C’est une équipe qui joue d’une façon très particulière, c’est une équipe qui me plait beaucoup, elle a beaucoup de courage, a félicité Marco Verratti, admiratif du jeu lensois, au micro de Canal+. Cela fait du bien de disputer des matches de cette nature, qu’on pourrait dire un peu à l’anglaise, avec beaucoup d’occasions de part et d’autre. C’était un match très intense, disputé jusqu’à la fin."

"On félicite l'équipe de Lens, mais on a aussi montré beaucoup de caractère, souligne le milieu italien. On voulait gagner aujourd’hui, mais c’était très dur. Les deux équipes ont livré un match très intense, avec beaucoup d'occasions, et je pense que le public a aimé, nous un peu moins. Parce qu’on aime contrôler le jeu, mais ce soir, c’était difficile contre eux."