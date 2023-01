Lens-PSG: "On les a chicotés", Haise lance le chant de la victoire avec ses joueurs devant les supporters

Pour sa 100e à la tête du RC Lens, Franck Haise a vécu un grand moment face au PSG, ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1. Après la victoire de son équipe face aux coéquipiers de Kylian Mbappé (2-1), le coach des Sang et Or s’est emparé du micro pour lancer lui-même le chant de la victoire face aux supporters ravis.

Son nom a été longuement scandé par le public. Pour sa 100e à la tête du RC Lens, Franck Haise s’est offert une soirée de rêve, ce dimanche au stade Boallert. Au terme d’un match séduisant, son équipe a fait chuter le PSG pour la première fois de la saison (3-1). De quoi conforter son statut dauphin devant l’OM et revenir à 4 points du leader parisien au classement.

A la fin de la rencontre, le coach du club nordiste est venu savourer ce grand moment au milieu de ses joueurs. Alors qu’il s’apprêtait à partir, Loïs Openda, auteur d’un but et d’une passe décisive, l’a rappelé en lui demandant de prendre le micro. Franck Haise s’est alors accroupi sur la pelouse, en réclamant le silence, avant de lancer pour la première fois le chant de la victoire. Face à des tribunes aux anges.

"Olélé, olala, qu’est-ce qui s’est passé? On les a chicotés. Olélé, olala, mais qu’est-ce qui s’est passé? On les a chicotés", a lâché l’entraîneur de 51 ans, en montant le volume crescendo. Avant de s’éclipser avec le sourire pour laisser ses joueurs hurler leur joie et communier avec les supporters.

"Je trouve que le rythme est bien!, s'est amusé à décrypter le coach sur Prime Video, chambré par Thierry Henry. La vie c'est un kif, quand on fait du football, c'est un kif, on ne va pas se prendre la tête, quand on vit des moments comme ça, il faut les vivre à fond."