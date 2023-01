Lens-PSG: Franck Haise, un bilan en or avant sa 100e

L’entraîneur du RC Lens Franck Haise officiera pour la 100e fois sur le banc des Sang et Or ce dimanche soir face au PSG en Ligue 1 (20h45). Depuis son arrivée en Ligue 2 en février 2020, le technicien a accompli un travail colossal dans le Pas-de-Calais.

Le hasard du calendrier fait bien les choses. Ce dimanche soir, à l’occasion du choc du championnat entre le leader et son dauphin, le PSG et Lens (20h45), l’entraîneur des Sang et Or fêtera sa 100e sur le banc artésien. Pourtant, il y a trois ans, il était seulement entraîneur de la réserve d’une équipe encore en Ligue 2.

Des chiffres qui parlent pour lui

Le 25 février 2020, le RC Lens se sépare de Philippe Montanier après une défaite contre Caen à domicile (1-2) lors de la 26e journée de Ligue 2. Pour le remplacer, le coach de la réserve Franck Haise est choisi, prenant en charge pour la première fois de sa jeune carrière une équipe première, excepté un très court passage sur le banc du FC Lorient (2 matchs dirigés en intérim en novembre 2016), après un honnête parcours de joueur en deuxième division (avec notamment Rouen, Laval ou Angers).

Deux rencontres plus tard, alors que le RC Lens est remonté à la deuxième place grâce à deux succès, le championnat est arrêté en raison de la pandémie de Covid-19. Le classement est gelé et le club artésien officiellement promu en Ligue 1. Franck Haise est conservé dans ses fonctions, et ne remettra plus un pied en Ligue 2.

Depuis, il a dirigé son équipe au total à 99 reprises (92 matchs de Ligue 1, 5 de Coupe de France et 2 de Ligue 2) pour un total de 48 victoires, 27 matchs nuls et 24 défaites, soit une moyenne de 1,73 point pris par match. Surtout, les deux premières saisons du RC Lens dans l’élite depuis 2015 se sont soldées par deux excellentes 7es place, échouant à chaque fois à un souffle de l’Europe.

Une ferveur nourrie

Si Lens n’a pas attendu Franck Haise pour respirer le football, l’arrivée de l’entraîneur et le retour du club sur le devant de la scène nationale coïncident avec un stade Félix-Bollaert plein à craquer. Ce dimanche face au PSG, qui n’a gagné aucune de ses deux dernières sorties dans le Pas-de-Calais (un nul et un défaite), l’enceinte fera le plein pour la 16e fois de suite, attirant encore autour de 37.000 supporters.

En Ligue 1, seuls l’OM, l’OL et le PSG accueillent davantage de public en moyenne par match, alors que le voisin lillois présente une affluence similaire. Cette ferveur et ces résultats ne sont sans doute pas étrangers à la prolongation de contrat inattendue du capitaine Seko Fofana, tête d'affiche de ses troupes, en toute fin du dernier mercato. Haise a également été celui qui aura révélé des joueurs comme Jonathan Clauss, international français, ou Cheick Doucouré, transféré cet été pour un montant record de plus de 22 millions d'euros.

Un homme courtisé qui s’inscrit sur la durée

Après ses deux premières saisons en Ligue 1, Haise avait été cité en septembre dernier pour succéder à Graham Potter sur le banc de Brighton en Premier League. "Ça a une valeur évidemment, avait-il brièvement réagi. La première valeur, c’est le travail. De la même manière qu’on m’a sollicité pour prendre l’équipe pro de Lens, c’était une reconnaissance du travail de ce que je faisais avec l’équipe réserve".

Pour le plus grand bonheur de ses supporters, l’entraîneur des Sang et Or n’est donc pas parti, bien au contraire. Quelques semaines plus tard, il a prolongé son contrat jusqu’en 2027, avec un nouveau rôle de manager en plus de son poste actuel. Il est donc parti pour construire sur la durée, à commencer par cette saison, qui a encore une fois démarré de très belle manière. "On sait où on est, on n'a pas de complexe d'infériorité, on n'a pas de complexe de supériorité non plus. On sait de quoi on est capable", déclarait-il cette semaine au micro de Rothen s’enflamme sur RMC à propos de ses ambitions.

"On est heureux de ce qu'on fait, on va continuer à le faire, assure-t-il également, alors que Lens pourrait revenir à 4 points du PSG en cas de nouvelle victoire face aux Parisiens. On a toujours été ambitieux. Après, on ne le crie pas. L'ambition, ce n'est pas forcément que dire qu'on veut être européen ou à cette place. L'ambition, c'est dans le quotidien. Je vois toujours mon groupe ambitieux dans le travail au quotidien et prendre du plaisir. C'est le plus important".

"Je n'ai pas vu passer ces 100 matchs"

Interrogé sur ce cap à quelques heures du coup d’envoi, Haise savoure. "Comme pour les joueurs, 100 matchs c’est souvent un marqueur fort, se félicite-t-il. Je n’ai pas vu passer ces 100 matchs. Tant mieux, c’est plutôt bon signe! J’ai du mal à ressortir un match précisément. On a eu la chance, depuis la remontée en Ligue 1, de vivre un certain nombre de matchs avec du spectacle et des émotions".

"Si je devais retenir quelque chose, c’est ça: toutes ces émotions, le partage avec notre public, assure-t-il. À chaque fois, ces matchs ont permis d’avancer, de progresser, pour moi et pour l’ensemble de l’équipe et du club, que ce soit certaines victoires mais aussi souvent les défaites. Ce que j’espère, c’est que pour les 100 prochains, c’est qu’on va continuer à avancer!" Le rendez-vous est pris.