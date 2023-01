Lens-PSG: la 400e de Verratti, qui se rapproche du record historique du club parisien

Marco Verratti dispute son 400e match avec le PSG sur la pelouse de Lens, ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain italien, arrivé à Paris à l’été 2011, a désormais le record de Jean-Marc Pilorget en ligne de mire.

Marco Verratti dispute son 400e match pour le PSG sur la pelouse de Lens, ce dimanche lors de la 17e journée de Ligue 1, et s'approche du record du club détenu par Jean-Marc Pilorget (435). Arrivé en 2012, le milieu de terrain italien, âgé de 30 ans, a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026. Verratti pourrait doubler la saison prochaine Pilorget, défenseur qui a joué au club de 1975 à 1989 (avec un prêt d'une saison à Cannes en 1988-1989).

Marquinhos, arrivé en 2013, n'est pas très loin derrière: le capitaine brésilien dispute son 386e match en rouge et bleu à Lens. "Marco, on va peut-être l'appeler ‘Marc’ à un certain moment, il est très marqué parisien, Paris Saint-Germain", avait plaisanté l'entraîneur Christophe Galtier avant le match.

Galtier: "Le meilleur au monde à son poste"

"Il y a quelques années, Carlo Ancelotti m'avait parlé d'un joueur exceptionnel, dix ans après il est exceptionnel, sûrement le meilleur au monde à son poste", avait ajouté le coach parisien à propos de Verratti. "Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s'écrire ici", avait réagi le joueur dans un communiqué diffusé à l'annonce de sa prolongation.